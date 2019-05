vor 36 Min.

1. Mai in Neuburg: Ein Tag der Bewegung

Die DGB-Kundgebung in Neuburg stand im Zeichen der Europa-Wahlen. Wichtigste Botschaft: Wählen gehen!

Von Manfred Dittenhofer

Sozialer soll es werden. Und nachhaltiger. Geht es nach den deutschen Gewerkschaften, soll Europa aber auch das bleiben, was es jetzt schon ist: Ein Garant für Freiheit, Frieden und Wohlstand. Auch der DGB-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen setzt sich dafür ein, dass die Menschen zur Wahl gehen. Unter dem Motto „Europa.Jetzt!Aber richtig!“ macht sich der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB dafür stark, dass Europa nicht nur für die Wirtschaft da ist, sondern auch sozialer wird.

Gewerkschaften wollen ein dereguliertes Europa

Wer ein geeintes Europa in Frage stellt, dem empfiehlt Paul Eichinger einen Blick in die Geschichtsbücher. Dort könne man nachlesen, so der Bereichsleiter Süd der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, welchen Blutzoll die Bürger in Europa noch bis ins letzte Jahrhundert hätten zahlen müssen. Und auch die deutsche Einheit sei nur in einem geeinten Europa möglich gewesen. Aber die Gewerkschaften wollen kein „weiter wie bisher“. Sie wollen kein dereguliertes Europa, das eher den Weg weg von Errungenschaften für die Arbeitnehmer gehe, so der Hauptredner bei der DGB-Kundgebung auf dem Neuburger Schrannenplatz. Weiter wie bisher würde bedeuten, dass Europa sein Vertrauen verspiele, so Eichinger. Deshalb setzte der EVG-Funktionär zum Rundumschlag an: Weg von befristeten Arbeitsverträgen. „Ja“ zur Grundsicherung im Alter. „Ja“ zur selbstbestimmten Arbeitszeit. Und vor allem „ja“ zu bezahlbaren Wohnraum. In den horrend gestiegenen Mieten sieht Eichinger gesellschaftliche Sprengkraft „Wenn vor 20 Jahren einer 1500 Mark netto verdient hat, hat er rund 400 Mark Miete bezahlt. Heute kostet die Wohnung 800 Euro.“ Alleine 112.000 Eisenbahnerwohnungen seien deutschlandweit an Investoren zu Niedrigstpreisen verramscht worden, sagt Eichinger.

Die Kleinen zahlen die Zeche

Mit Blick auf die Region 10 richtete Eichinger den Fokus auf Audi. Die gesamte Region sei von einem Unternehmen abhängig. „Wenn Audi Leute entlässt, redet jeder drüber. Wenn aber die vielen direkten und indirekten Zulieferer von Audi darunter leiden, findet das kaum Gehör.“ Die Kleinen würden immer zuerst die Zeche zahlen. Weiter sprach er zu den vielen befristeten Arbeitsverträgen: „Ein Arbeitsvertrag, der ohne Begründung auf zwei Jahre befristet werden kann, das ist eine Umgehung des Kündigungsschutzes.“ Und der öffentliche Dienst sei bei befristeten Arbeitsverträgen der schlimmste aller Arbeitgeber. „40 Prozent der Berufsanfänger werden mit befristeten Arbeitsverhältnissen abgespeist, sollen aber zugleich ihre familiäre Zukunft planen. Wie denn, wenn die beruflichen Aussichten nicht sicher sind.“

Die Tarifbindung sei ein Garant für Wettbewerbssicherheit. Aber nur noch 27 Prozent der Unternehmen würden sich an ausgehandelte Tarife binden. Ein Paradebeispiel gebe es in Neuburg mit den Unternehmen Faurecia und Magna. Der eine Autositzehersteller halte sich an die Tarifbindung – und verliere damit Aufträge an den Konkurrenten. „Wenn die Politik dann nach den Gewerkschaften schreit, ist das scheinheilig, denn sie ist für die Rahmenbedingungen und die Gesetze, die das zulassen verantwortlich.“

Arbeit steht für Halt und Struktur im Leben

Bereits vorher hatten Landrat Peter von der Grün und Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in ihren Grußworten die Bedeutung der Gewerkschaften und die des Tages der Arbeit hervorgehoben. Arbeit stehe nicht nur für ein Entgelt, sondern für Halt und Struktur im Leben, für Zugehörigkeit und soziale Kontakte. Von der Grün brachte aktuelle Zahlen für den Landkreis mit. 1044 Arbeitslose seien eine Quote von 1,8 Prozent. Faktisch Vollbeschäftigung. Dennoch gelte es nicht, die Hände in den Schoß zu legen, denn hinter der Zahl stünden 1044 Schicksale.

DGB-Kreisvorsitzender Bernhard Dausend griff dann auch gleich die so genannte Vollbeschäftigung wieder auf. Die entstehe nur durch eine Vielzahl von prekären Arbeitsverhältnissen. Die Millionen Geringbeschäftigte seien die modernen Sklaven der Nation, betonte Dausend.

