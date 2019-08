vor 56 Min.

17-Jährige beschossen und verletzt

Polizei sucht weiter nach Zeugen

Am Samstagabend war – wie berichtet – gegen 20.20 Uhr eine 17-Jährige in Großmehring in der Nibelungenstraße von einer Kugel getroffen und verletzt worden. Die ermittelnde Polizeiinspektion Ingolstadt hat inzwischen das Geschoss näher untersuchen lassen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Projektil um eine Stahlrundkugel handelt, die für Luftdruckwaffen genutzt wird.

Beamte der Polizeiinspektion haben, nachdem der Tatort abgesucht wurde, mittlerweile auch Anwohner befragt. Aufgrund der Umstände gehen die Ermittler nun davon aus, dass der Schuss aus dem zwischen Köschinger Bach und Mailinger Bach gelegenen Waldstück abgegeben wurde. Inwieweit es sich um einen gezielten Schuss aus einem Luftgewehr/-pistole oder möglicherweise um ein Versehen handele, stehe laut Polizei nach derzeitigen Ermittlungsstandes noch nicht fest. Für die weiteren Ermittlungen sind Wahrnehmungen im Bereich des Waldstücks zwischen Köschinger und Mailinger Bach relevant. (nr)

Zeugen, die in oder im Umfeld dieses Waldbereiches Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hierbei können auch Hinweise von Bedeutung sein, die zeitlich vor dem eigentlichen Vorfall liegen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0841-93430 bei der Polizei melden.

Themen Folgen