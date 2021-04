19-Jährige stehlen Parfüms in großem Stil

Diese Fälle beschäftigten die Beamten der Region in den vergangenen Tagen

Im Westpark in Ingolstadt haben rabiate Ladendiebe die Mitarbeiter einer Drogerie auf Trapp gehalten. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich dabei um zwei 19-Jährige, die am Freitag gegen 15.30 Uhr Ware „im großen Stil“ mitgehen ließen. Mehrere Parfüm- und Kosmetikartikel im Wert von mehr als 1800 Euro sollen sie sich in die Taschen geschoben haben. Nachdem sie eine Mitarbeiterin darauf angesprochen hatte, flüchteten die beiden Tatverdächtigen, heißt es in dem Bericht weiter. Einer der beiden konnte zunächst entkommen, wurde später aber durch Sicherheitskräfte des Westparks gestellt, die ihn dann der Polizei übergaben. Auch seine Begleiterin versuchte, sich aus dem Staub zu machen. Doch auch sie konnte festgehalten werden – von einer Mitarbeiterin, die dann aber von der 19-Jährigen angegriffen wurde, sie an den Haaren zog und schubste. Sogar am Boden schlug die junge Frau weiter auf die Mitarbeiterin ein. Nur mithilfe von zwei weiteren Angestellten konnte die renitente Heranwachsende von der Mitarbeiterin getrennt werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Das war nicht der einzige Fall, bei dem die Polizisten zur Tat schreiten mussten. Ebenfalls in Ingolstadt musste sich eine Streifenbesatzung am Freitagabend in die Hindenburgstraße begeben, weil hier eine Patientin die notwendige medizinische Versorgung verweigert hatte. Die 22-Jährige befand sich den Angaben zufolge wegen Mischintoxikation in einem Ausnahmezustand.

Als zum Beispiel der Rettungsdienst die Erstversorgung leisten wollte, schlug sie einen der beiden Sanitäter zunächst und trat diesen dann mit dem Fuß. Die Polizei konnte helfen, die Patientin zu fixieren, damit man sie ins Krankenhaus bringen konnte.

Weniger gravierend ein Einsatz in Schrobenhausen, wo die Beamten in der Nacht zum Samstag eine Feier auflösen mussten. Die Corona-Party hatte in einem Haus am Oberen Tor stattgefunden. Wie aus einem Bericht hervorgeht, konnten die Beamten schon im Treppenhaus die laute Musik hören. In der Wohnung, aus der die Musik kam, tummelten sich vier Personen aus vier verschiedenen Hausständen – was gegen die aktuell gültigen Infektionsschutzmaßnahmen verstößt. Die Feier wurde aufgelöst, alle müssen mit einem Bußgeld rechnen. Ähnlich verlief ein Vorfall in Geisenfeld, wo die Beamten am Samstagabend auf eine verbotene Grillfeier stießen. Zuvor war ein Hinweis in der Dienststelle eingegangen, dass sich mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten in der Rottenegger Straße aufhielten. Als die Beamten eintrafen, haben sich laut Polizei alle acht Anwesenden geweigert, eine Maske zu tragen.

Die Grillfeier wurde dennoch aufgelöst, gegen die Acht wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. (nr)