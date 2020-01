18.01.2020

20 Jahre Jazz im Audi Forum

Jubiläumssaison mit großen Künstlern

Die Konzertreihe „Jazz im Audi Forum Ingolstadt“ geht heuer in ihre zwanzigste Saison. Das Audi Forum Ingolstadt und der Birdland Jazz Club Neuburg als Veranstalter feiern dieses Jubiläum mit musikalischer Vielfalt und international bekannten Künstlern. Die erste Saisonhälfte mit fünf Konzerten bis Mai bietet ein Spektrum von Swing bis Salsa.

Zum Auftakt ist die Dutch Swing College Band am Donnerstag, 23. Januar, im Audi Forum zu Gast. Die Formation besteht seit 1945 und zählt zu den erfahrensten Jazzbands weltweit. Über die Jahrzehnte hat die Gruppe aus den Niederlanden ihre Fertigkeiten und musikalischen Facetten ausgebaut und ihren Sound bewahrt. Mit tiefem Verständnis für Swing und Anklängen an den Bebop huldigt die Dutch Swing College Band Idolen wie Duke Ellington und Count Basie.

Am Donnerstag, 20. Februar, beweist Gitarrist Dominic Miller auf der Bühne des Audi Forum sein Können. Der gebürtige Argentinier hat sich insbesondere an der Seite von Pop-Superstar Sting einen Namen gemacht und begleitete ihn bei internationalen Hits wie „Fragile“. Mit seinem eigenen Musikprojekt verschreibt sich Miller dem Jazz. Er spielt Konzertgitarre, ohne sich in den Vordergrund zu drängen, und unterstreicht so das Zusammenspiel mit seinen Bandkollegen, unter ihnen der aktuelle Sting-Bassist Nicolas Fiszman.

Die Cuban Jazz Unit rückt am Donnerstag, 26. März, das Werk von McCoy Tyner in den Mittelpunkt ihres Auftritts. Tyner zählt zu den größten Pianisten des Jazz. Seine Kompositionen interpretiert die Cuban Jazz Unit neu und kombiniert sie mit der Musiktradition Kubas.

Am Donnerstag, 30. April, präsentiert Saxofonist Albie Donnely mit seiner Formation Supercharge funkige Themen und von Jazz angehauchte Tunes. Die Gruppe um den Liverpooler Musiker vereint Coolness und knackige Musik mit vierzig Jahren Bühnenerfahrung und Showqualität.

Der Sänger Mayito Rivera lädt am Donnerstag, 28. Mai, mit der Gruppe Sons of Cuba zur musikalischen Reise auf die Karibikinsel ein. Über Jahre prägte Riveras Stimme die wohl bekannteste Kubanische Band Los Van Van, mit der er sich auch den Grammy-Award sicherte. Bei Sons of Cuba arbeitet der Künstler nun mit jungen Spitzenmusikern zusammen. Sie kombinieren moderne und klassische Salsa-, Rumba-, Afro- und Timba-Rhythmen und reichern sie mit Jazz und Funk an.

Karten für das Auftaktkonzert mit der Dutch Swing College Band am 23. Januar sind zu regulär 25 Euro sowie ermäßigt für 20 Euro telefonisch erhältlich unter 0800/2834444, per E-Mail an welcome@audi.de oder an der Abendkasse. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Übrigens gibt’s donnerstags in der Bar & Lounge des Audi Forum kostenlos stilvollen Jazz. (nr)

Themen folgen