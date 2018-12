03.12.2018

888 offene Stellen im Landkreis

Die Arbeitslosenquote in Neuburg-Schrobenhausen sinkt auf 1,6 Prozent

Mit einer Arbeitslosenquote von 1,8 Prozent bleibt die Region 10 ein Standort mit stabiler und verlässlicher Vollbeschäftigung. So fasst Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt, die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung zusammen. Obwohl das Jahresende und die kalte Jahreszeit näher rücken, konnten 2103 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Für einen November sei dies sehr bemerkenswert, sagte er.

Insgesamt waren zum Stichtag 5127 Personen arbeitslos gemeldet. Dies bedeutet gegenüber dem Vormonat einen Rückgang um 26. Die aktuelle Quote von 1,8 Prozent veränderte sich gegenüber Oktober nicht – vor Jahresfrist lag sie bei 1,9 Prozent.

Ungebrochen ist der Bedarf an Fachkräften. Im November wurden der Arbeitsagentur insgesamt 846 neue Vakanzen zur Besetzung gemeldet. Das sind 394 weniger als einen Monat zuvor, jedoch gibt es aktuell in der Region 4558 offene Beschäftigungsmöglichkeiten. Insbesondere im Handel, im verarbei-tenden Gewerbe, im Bereich der wirtschaftlichen Dienstleistungen aber auch im Hotel- und Gaststättenbereich sowie im Gesundheits- und Sozialwesen sind zahlreiche Stellen gemeldet. Auch Menschen mit Behinderungen würden von der guten Arbeitsmarktlage profitieren – wenngleich nicht in dem Maße wie Menschen ohne Behinderungen.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind aktuell 920 Personen arbeitslos gemeldet, 21 weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 75 arbeitslose Menschen weniger. Die Arbeitslosenquote sinkt im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent auf 1,6 Prozent. Der Bestand an vakanten Stellen beträgt 888.

Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Berichtsmonat leicht erhöht. Sie stieg um 39 Personen auf 2234, was im Vergleich zum Vorjahr trotzdem einen Arbeitslosen weniger bedeutet. Dies ergibt eine aktuelle Arbeitslosenquote von bemerkenswerten 2,8 Prozent (Vormonat: 2,7 Prozent, November 2017: 2,8 Prozent). Aktuell gibt es 1805 unbesetzte Stellen.

Im Landkreis Eichstätt waren Ende November 847 Personen arbeitslos gemeldet, 51 weniger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme um 86 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote beträgt Ende November herausragende 1,1 Prozent (Vormonat: 1,2 Prozent, Vorjahr: 1,3 Prozent). 853 Arbeitsstellen sind aktuell als vakant gemeldet.

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Pfaffenhofen zeigt sich weiterhin stabil. Die Arbeitslosigkeit hat sich im Vormonatsvergleich um sieben Personen auf 1126 leicht erhöht. Gegenüber November 2017 bedeutet dies ein Mehr von neun arbeitslosen Menschen. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell – wie im Vormonat – bei erfreulichen 1,5 Prozent (Vorjahr: 1,5 Prozent). Das Arbeitsplatzangebot liegt im Landkreis bei 1012 offenen Stellen. (nr)

Themen Folgen