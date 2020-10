vor 34 Min.

Allerheiligen im Landkreis: Was ist am Feiertag zu beachten?

An Vergänglichkeit und Stille erinnert der Engel auf einem Grab im Alten Friedhof in Neuburg. Die 250 Jahre alte Anlage an der Franziskanerstraße mit ihren 4500 Gräbern steht an Allerheiligen und Allerseelen im Mittelpunkt von Andachten und Besuchen.

Plus Zu Allerheiligen gehören Friedhofsgang und Gräbersegnung. Wie gestaltet sich das in Zeiten von Corona? Zwei Geistliche aus der Region Neuburg-Schrobenhausen informieren.

Allerheiligen und Allerseelen sind jene Tage im Jahr, an denen die Menschen ihrer Toten gedenken. Sie besuchen die Gräber ihrer Mütter, Väter, Bekannten und Freunde. Es sind jene Tage, an denen Priester und Pfarrer die Gräber der Gestorbenen auf den Friedhöfen segnen. Coronabedingt aber gibt es in diesem Jahr Einschränkungen. Die Region nämlich ist ein Hotspot, dunkelrot gefärbt auf der Landkarte für Inzidenzwerte. Viele Gemeinden sind daher gezwungen, sich von Traditionen zu trennen.

Religion und Glaube: Allerheiligen in Neuburg und Region findet statt

Allerheiligen, bekräftigt der Neuburger Stadtpfarrer Herbert Kohler, sei ein schöner und positiver Feiertag, eigentlich. Denn dabei stehe nicht der Tod im Vordergrund, sondern der Glaube an ein Leben danach. Dass der Inzidenzwert im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen laut Angaben des Gesundheitsamts derzeit bei 128,5 liegt, trübt diese Stimmung natürlich. Hofften bis in den September hinein noch manche Gläubige auf eine Entschärfung der Corona-Auflagen, geht der Trend nun wieder in die andere Richtung. Und das in einer Zeit, in der mit Allerheiligen, Sankt Martin und dem Advent viele Anlässe bevorstehen, zu denen die Kirchen üblicherweise gut besucht sind. Also gilt es, einen Spagat zwischen dem Bedürfnis der Menschen nach einem Gottesdienst und einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Infektionsschutz zu schaffen.

Bereits am 15. Oktober hat das Innenministerium die Beschränkung für die maximale Teilnehmerzahl von 200 für Gottesdienste im Freien aufgehoben. Das Bischöfliche Ordinariat hat daraufhin seinen Vertretern vor Ort für die kommenden Anlässe ein Infektionsschutzkonzept an die Hand gegeben. Das legt zwar die Maßnahmen klar fest, lässt den Gemeinden aber auch Spielraum. Begründet ist dies vor allem darin, erklärt Dekan Werner Dippel, dass jede Kirche andere Möglichkeiten und Voraussetzungen mitbringt. Generell gilt aber, dass überall wo es geht, der Mindestabstand eingehalten werden soll. Das betrifft laut dem Schreiben des Ordinariats auch Personen der Sakristei.

Ab einer Inzidenz von 100 – wie es im Landkreis der Fall ist – herrscht zudem sowohl für die Besucher des Gottesdienstes als auch für den Diakon, den liturgischen Dienst, die Ministranten, Lektoren und Kommunionhelfer eine Maskenpflicht – und zwar durchgehend. Lediglich der Pfarrer darf den Schutz während seiner Predigt abnehmen. Gemeindegesang soll reduziert, auf Chorgesang und Blasmusik verzichtet werden. Auswirkungen hat das Coronavirus auch für die Heilige Kommunion.

Corona in und um Neuburg: Pandemie wirkt sich auf Gottesdienste aus

Dass sich Gläubige – wie außerhalb von Pandemie-Zeiten – entscheiden können, ob sie die Hostie als Mund- oder Handkommunion empfangen wollen, fällt weg: Momentan ist nur die Handkommunion erlaubt, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Eine Regel, die in den Kirchen der Region fast durchweg umgesetzt wird. Allerdings scheint es vereinzelt Abweichungen zu geben.

So ging bei der Redaktion der Neuburger Rundschau zuletzt eine Zuschrift ein, in der sich eine Kirchgängerin über gewisse Umstände in einer Wallfahrtskirche der näheren Umgebung beklagt. Sie schildert darin, dass sie im September zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie wieder eine Frühmesse in besagter Wallfahrtskirche besucht habe und entsetzt feststellen musste: „Weder wurden die vorgeschriebenen Abstandsregeln eingehalten, noch wurden Mund-Nasen-Abdeckungen beim Gang zur Kommunion getragen.“ Am schlimmsten aber habe sie empfunden, dass der Pfarrer sowohl Mund- als auch Handkommunion gereicht habe, obwohl dies von der Diözese in Gottesdiensten ausdrücklich verboten sei. Für sie war der Kommunionempfang dadurch ausgeschlossen.

Darauf angesprochen, habe sie der Pfarrer beleidigt, erst mündlich, später per E-Mail. Nachdem sie im Oktober wieder eine Messe in der Wallfahrtskirche besuchte und sich nichts an den dortigen Bedingungen geändert zu haben schien, beschloss sie, „bei diesem Pfarrer nicht mehr zum Gottesdienst zu gehen, solange nicht sichergestellt ist, dass die weltlichen und kirchlichen Weisungen von ihm eingehalten werden“. Wie Stadtpfarrer Herbert Kohler und Dekan Werner Dippel bestätigen, gibt es solche Umstände in Neuburg und Burgheim nicht. Hier gilt jeweils die Pflicht der Handkommunion.

Allerheiligen im Landkreis: Finden Gräbersegnungen statt?

So viel zu den Gottesdiensten. Wie aber sieht es mit den Gräbersegnungen an Allerheiligen aus? „Sie finden statt“, sagt Werner Dippel. Wie bei den Messen in der Region gelten hier aber die Vorschriften der Bayerischen Staatsregierung. Während der Gräbersegnung am Friedhof in Burgheim müssen Besucher demzufolge eine Maske tragen. Sollten Besucher ihren Mund-Nasen-Schutz vergessen haben, könnten Ordner am Eingang des Friedhofs Masken verteilen, ergänzt der Dekan. Damit am Ende jeder teilnehmen könne.

Wie in Burgheim so plant auch die Pfarreiengemeinschaft Sankt Peter und Heilig Geist, am Nachmittag von Allerheiligen Gräbersegnungen durchzuführen. Wie und in welchem Umfang, das sei von Friedhof zu Friedhof unterschiedlich, erläutert Stadtpfarrer Herber Kohler. „Wir haben Friedhöfe mit zwölf Gräbern bis hin zu Friedhöfen mit weit mehr als 1000 “, sagt der Geistliche. Jeder für sich bringt andere Gegebenheiten mit, die berücksichtigt werden müssten.

Einen Rosenkranz – wie sonst üblich – gibt es in diesem Jahr nicht. Eine Maskenpflicht besteht überall dort, sagt Herbert Kohler, wo die Gläubigen zur Segnung eingeladen werden. „Im Freien findet dann in aller Regel ein 15- bis 20-minütiges Totengedenken statt.“ Dabei müssten teilnehmende Familien die Abstände untereinander einhalten, Besucher sollen ihre Hände desinfizieren. „Wir werden nicht von Grab zu Grab gehen, sondern an zentralen Punkten die Gräber segnen.“

Die Gemeinde in Bittenbrunn hat sich für diesen Sonntag indes etwas Besonderes überlegt. Dort wird Weihwasser in kleine Gefäße abgefüllt. Damit könnten die Angehörigen selbst ans Grab ihrer Verstorbenen, um es zu segnen. So hat ein Allerheiligen im Ausnahmezustand doch etwas Kreatives hervorgebracht.

