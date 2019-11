vor 36 Min.

Ausbruch aus dem Alltag mit Mozart und Strauß

Mit viel Leidenschaft und Herzblut entführen in Schönesberg fünf Sänger in die Welt der Klassik

Von Doris Bednarz

Zum 13. Klassikkonzert begrüßte Organisatorin und Moderatorin Sofia Käfer Klassikliebhaber aus Ehekirchen und Umgebung. Zwei Stunden Hektik und Stress vergessen: die Solisten Hans Käfer, Brigitte Clemens, Dieter Eibl, Manuela Pscheidt und Gabriele Huber entführten das Publikum in die Welt der Klassik und setzten leidenschaftlich und mit viel Herzblut die lieb gewonnene Tradition im alten Saal der Gastwirtschaft Daferner fort. Mit von der Partie, als Unterstützung am Klavier, war wie immer Juliana Israelian, die an der Vhs in Neuburg klassischen Gesang unterrichtet.

Mit einem Zitat von Hildegard von Bingen „In der Musik hat Gott den Menschen die Erinnerung an das verlorene Paradies hinterlassen“, stimmte Sofia Käfer das Publikum ein und wusste zu jedem Komponisten und deren Lebensläufen Wissenswertes und amüsante Anekdoten. Für Daniel Barenboim bedeutet Musik Gleichgewicht. Denn Musik ist alles zugleich: Kopf, Herz und Bauch, Denken, Fühlen und Sinnlichkeit.

Mit „Auch ich war ein Jüngling“ aus der komischen Oper „Der Waffenschmied“ eröffnete Hans Käfer den musikalischen Reigen. Eine weitere Kostprobe war eine Komposition des Österreichers Franz Schubert: „Gute Nacht“ aus dem Liederzyklus „Die Winterreise“. Die Arie der Gräfin „Wohin flohen die Wonnestunden“ sang Brigitte Clemens aus der Oper „Figaros Hochzeit“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie präsentierte im Anschluss „Das soll der schönste Walzer sein“ aus der Operette „Die Flucht ins Glück“ des österreichischen Komponisten Nico Dostal. Bariton Dieter Eibl trug das „Gebet des Valentin“ aus der Oper „Margarete“ des Franzosen Charles Gounod vor, eines seiner bekanntesten Werke – auch unter dem Namen „Faust“ bekannt. Aus der Operette „Der Zigeunerbaron“, die 1885 in Wien uraufgeführt wurde, hörte das Publikum „Als flotter Geist“ von Johann Strauß.

Manuela Pscheidt sang „Maries Brautlied“ von Albert Lortzing aus der komischen Oper „Zar und Zimmermann“ und das romantische Stück „Wen ich liebe“ von Michael Jary, der eigentlich Maximilian Michael Andreas Jarczyk hieß. Er wurde darauf hingewiesen, dass er mit einem polnisch klingenden Namen keine Karriere machen könne und ein Freund strich einfach drei Buchstaben: So wurde aus Jarczyk der Name Jary.

Sopranistin Gabi Huber brachte beim temperamentvollen „Habanera – die Liebe hat tausend Flügel“ aus der Oper „Carmen“ die Gleichgültigkeit der Zigeunerin gegenüber den Liebesbeteuerungen und Annäherungsversuchen ihrer zahlreichen Verehrer zum Ausdruck. Das sehnsuchtsvolle „Vilja-Lied“ aus der Operette „Die lustige Witwe“ ist ein Werk des österreichischen Komponisten Franz Lehár – sein erfolgreichstes und 1905 uraufgeführt.

Das „Grande Finale“ bildeten natürlich wieder die Duette der Künstler. Brigitte Clemens und Dieter Eibl stimmten das brillante „Duettino“ aus der Oper „Die Hochzeit des Figaro“ von Mozart an. Ebenfalls von Wolfgang Amadeus, allerdings aus der Oper „Don Juan“ – „Reich mir die Hand mein Leben“ – musizierten Hans Käfer und Manuela Pscheidt.

Heiter und beschwingt trugen Gabriele Huber und Dieter Eibl „Und die Musik spielt dazu“ von Fred Raymond aus der Operette „Saison in Salzburg“ vor.

Nach den geforderten Zugaben lud Hans Käfer das Publikum zum Mitsingen ein. Den Text des gemeinsam gesungenen „Kein schöner Land“ entnahm das Publikum dem Programm. Die gelungene Vorführung erntete viel Publikumsapplaus, in der Hoffnung auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.

