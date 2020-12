vor 20 Min.

Autofahrer fährt bei Grünau in Schafherde: Drei Tiere tot

Eine Schafherde bricht bei Grünau aus einem Gatter aus und läuft über die Straße. Ein Autofahrer erwischt drei Tiere, die sofort tot sind.

Ein 52-jähriger Mann aus Königsmoos fuhr am Montag gegen 23.20 Uhr mit seinem Auto die Staatsstraße von Grünau kommend in Richtung Zeller Kreuzung. Als eine große Schafherde, die aus einem Gatter ausgebrochen war, die Fahrbahn in der Dunkelheit überquerte, erkannte dies der Mann laut Polizei zu spät und erfasste die letzten drei Tiere.

Autofahrer erwischt Schafherde bei Grünau

Der Autofahrer blieb unverletzt, die drei Schafe wurden sofort getötet. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Tiere konnten von der Polizei in das Gatter zurückgetrieben werden. Der beschädigte Zaun des Gatters wurde vom verständigten Schäfer repariert. Dieser entsorgte auch die getöteten Tiere. (nr)

