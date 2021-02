vor 43 Min.

Bei Bertoldsheim müssen über 100 Eschen gefällt werden

Plus Entlang des Urdonautalsteigs auf Höhe der Bertoldsheimer Staustufe müssen Bäume gefällt werden. Die Aktion, die nur wenige Tage dauern soll, beginnt schon am Donnerstag.

Von Manfred Dittenhofer

Den Eschen geht es schlecht. Sie leiden und sterben – und müssen am Ende gefällt werden. So wie jetzt bei Bertoldsheim. Ab der Staustufe flussabwärts muss der Wanderweg Urdonautalsteig für Wanderer, Radfahrer und Passanten gesichert werden. Betroffen sind zwischen 100 und 130 Bäume. Und auch dort sind es meist Eschen, die abgestorben sind. All diese Bäume bleiben nach dem Fällen vor Ort als Totholz liegen und dienen allerlei Pflanzen und Tieren als Lebensraum.

Baumfällaktionen würden von der Öffentlichkeit inzwischen äußerst misstrauisch beäugt, hat Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck festgestellt. Daher war es sein Wunsch, vor Beginn der Fällaktion die Bevölkerung zu informieren. „Jeder soll wissen, wieso die Bäume weg müssen.“ Seit der Weg entlang der Donau als offizieller Wanderweg ausgewiesen ist, hat die Gemeinde Rennertshofen für ein etwa ein Kilometer langes Stück die Wegesicherung übernommen. Das sei dem Waldbesitzer nicht zuzumuten, so Hirschbeck. Bereits im vergangenen Jahr seien mehrere Meldungen über herabgefallene Äste und umgestürzte Bäume eingegangen. Die Frühjahrsbegehung habe nun die Details ans Tageslicht gebracht. Entlang der Trasse müssen viele Bäume weg. Neben den kranken Eschen werden auch einige vom Biber angenagte Weiden umgelegt.

Die Eschen, die in Rennertshofen gefällt werden, bleiben liegen

Da es sich um naturbelassenen Auwald handelt, wird nicht nachgepflanzt und die gefällten Bäume bleiben vor Ort, wie Siegfried Geißler von der Unteren Naturschutzbehörde sagte. Die Flächen entlang der Donau, die sich im Eigentum der Gräfin du Moulin befinden, werden nicht mehr bewirtschaftet und sollen so naturbelassen bleiben wie möglich.

Siegfried Geißler sowie Andreas Czerny, Jörg Stachel und Georg Hirschbeck (v.l.) von der Gemeindeverwaltung waren sich einig: Die Bäume müssen weg. Bild: Manfred Dittenhofer

Die Eschen leiden sehr unter dem Klimawandel. Geißler prognostizierte bei einem Ortstermin, dass sich nicht nur der Auwald in den nächsten Jahrzehnten massiv verändern werde. „Gerade Eschen werden großflächig verschwinden. Aber der Wald sorgt selbst für Ersatz.“ Ob dann allerdings immer wirtschaftliche Holzsorten dabei seien, dürfe beim Auwald und bei naturbelassenen Wäldern kein Faktor sein. Außerdem dauere die Regeneration ihre Zeit. Und auch dabei sollte man der Natur freien Lauf lassen.

Die Baumfällarbeiten am Urdonautalsteig dauern nur wenige Tage

Geplant ist, dass mit dem Fällen bereits am heutigen Donnerstag begonnen wird. Spätestens am Samstag soll die Aktion dann abgeschlossen sein. Während der Arbeiten wird der Weg gesperrt. Wegen der Baustelle an der Staustufe ist er aber momentan ohnehin nicht zu befahren.

Auf die Wegesicherungspflicht angesprochen, erklärte Bürgermeister Georg Hirschbeck, dass die Gemeinde diese Verpflichtung mit der Zertifizierung des Weges als Wanderweg übernommen habe. „30 Meter rechts und links müssen begutachtet werden.“ Immer im Frühjahr gebe es eine Begehung und dann würden immer mal wieder Bäume gefällt. Dass diese Aktion nun größer ausfalle, liege an dem hohen Eschenanteil. Allgemein seien Waldeigentümer zur Sicherung aller gewidmeter Wege verpflichtet. Allerdings, so Geißler weiter, gebe es im Wald auch waldtypische Gefahren und eine Eigenverantwortung für jeden Nutzer eines Waldweges. „Da wurden inzwischen die zuerst sehr restriktiven Gesetze wieder einen Teil weit gelockert.“ Trotzdem: In diesem Fall müsse die Gemeinde tätig werden. Die Kosten für die Aktion schätzt die Verwaltung auf 3000 bis 4000 Euro. Durchgeführt wird sie von einem ortsansässigen Unternehmen.

