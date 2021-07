Burgheim

vor 34 Min.

Umzug des Netto-Marktes in Burgheim schreitet voran

Der Netto-Markt in Burgheim möchte sich erweitern und zieht deshalb in den Ortskern.

Plus Der Gemeinderat genehmigt das weitere Verfahren. Allerdings gab es auch Kritik an dem neuen Standort.

Von Claudia Stegmann

Der Umzug des Netto-Marktes in Burgheim in die Donauwörther Straße hat eine weitere baurechtliche Hürde genommen. Zuletzt stand das Areal neben dem Sportplatz in Verdacht, dass unter dem Boden archäologische Denkmäler schlummern könnten. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass dem nicht so ist, wie Bürgermeister Michael Böhm in der Bauausschusssitzung des Gemeinderats am Mittwoch bekannt gab. Damit kann das Bauleitverfahren in die Wege geleitet werden. Der Discounter möchte bekanntermaßen erweitern und kann dies auf dem bisherigen Areal nicht tun.

