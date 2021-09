Wo in Burgheim Kies abgebaut werden darf

Plus Die Gemeinde Burgheim legt Areale fest, auf denen grundsätzlich Bodenschätze gehoben werden dürfen. Wo diese sein werden.

Als Reaktion auf die Fortschreibung des Regionalplans, in dem (neue) Abbauflächen für Kies und Sand festgelegt werden, hat sich die Gemeinde Burgheim dazu entschieden, gesonderte Areale festzulegen, auf denen Bodenschätze abgebaut werden dürfen. Nur auf diesen sogenannten Konzentrationsflächen ist es dann noch möglich, Rohstoffe zu bergen. Andernfalls wäre es quasi überall im Gemeindegebiet zulässig, Kies und Sand abzubauen, weil es sich dabei um ein privilegiertes Vorhaben handelt. „Es geht hier nicht um eine Verhinderungsplanung“, betonte Bürgermeister Michael Böhm in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Schließlich sei es wichtig, dass Rohstoffe als Grundlage für die Industrie abgebaut würden. Über das Konzentrationsflächenkonzept habe die Gemeinde aber die Möglichkeit, den Abbau zu steuern.