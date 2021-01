13.01.2021

Corona: Vier weitere Todesfälle

Großer Andrang auf FFP2-Masken

Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen sind vier weitere Personen an oder mit dem Coronavirus verstorben. Das meldet das Gesundheitsamt am Dienstag (12 Uhr). Außerdem berichtet die Behörde von 17 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Acht Personen sind demnach wieder genesen. Damit sind aktuell 183 Landkreisbürger mit SARS-CoV-2 infiziert.

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit neun bestätigte Coronavirus-Patienten behandelt. Bei vier Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion (Stand: 12. Januar, 8 Uhr). In der KJF Klinik St. Elisabeth Neuburg werden derzeit zwei bestätigte Coronavirus-Patienten betreut. Davon wird einer intensivmedizinisch betreut und beatmet. Bei neun Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion (Stand: 12. Januar, 8 Uhr). Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie haben sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen insgesamt 2429 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon gelten 2191 als bereits genesen. 55 Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, sind verstorben (Stand: 12. Januar, 12 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Neuburg-Schrobenhausen liegt am Dienstag (Stand 0 Uhr) laut RKI bei 151,1, laut LGL bei 143,88 (Stand Montag, 8 Uhr). Die Bewohner des Kreises Neuburg-Schrobenhausen sind damit – Stand jetzt – nicht von der 15-Kilometer-Regel betroffen. Ganz im Gegensatz zu Ingolstadt, wo diese Regelung in Kraft getreten ist. Nachdem die Inzidenz am Montag die 200er-Marke überschritten hat, liegt der Wert am Dienstag laut RKI bei 194,3. Damit die 15-Kilometer-Regel wieder aufgehoben wird, muss die Inzidenz jedoch sieben Tage in Folge unter der 200er-Grenze bleiben.

Nachdem am Dienstag bekanntwurde, dass Bayern eine FFP2-Maskenpflicht für Nahverkehr und Einzelhandel einführt, war der Andrang auf die Masken am Dienstag groß – auch in der Region Neuburg. (nr)

