Corona in Neuburg: GOIN-Bereitschaftspraxis zieht um

Plus Die GOIN-Bereitschaftspraxis in der Neuburger KJF-Klinik wird vorübergehend in den Marstall verlagert. Warum der Umzug notwendig ist und wann die Praxis dort eröffnet.

Von Andreas Dengler

Die GOIN-Bereitschaftspraxis Neuburg verlässt vorübergehend ihre Praxisräume in der KJF-Klinik. Ab Mittwoch wird die Praxis ihre Patienten im Marstall zu den regulären Sprechzeiten versorgen. Auf Nachfrage erklärte der Gründer und Vorsitzende der Gesundheitsorganisation GOIN, Prof. Dr. med. Siegfried Jedamzik aus Ingolstadt, dass der Umzug der aktuellen Corona-Krise geschuldet sei. Mit der Verlegung werde das Sankt Elisabeth KJF Klinikum geschützt und unnötiger Publikumsverkehr vermieden. Auch die Bereitschaftspraxis am Ingolstädter Klinikum sei schon in Containern ausgelagert worden, sagte Jedamzik.

Neuburg: Praxis zieht wegen Corona-Pandemie um Bereits am Montagnachmittag war der Umzug vom Neuburger Krankenhaus in den Marstall größtenteils abgeschlossen. Am Dienstag will Jedamzik die provisorische Praxis noch kontrollieren, ehe sie am Mittwoch für die Patienten öffnet. Sobald die Corona-Krise überstanden sei, werde die Bereitschaftspraxis wieder an die Klinik zurückkehren, betonte Jedamzik. Unter GOIN versteht man einen Zusammenschluss von niedergelassenen Ärzten aus dem Großraum Ingolstadt. Allein aus Neuburg und Umgebung gehören dem Netzwerk mehr als 30 Mediziner an. Insgesamt zählen über 430 Ärzte zu dem Praxisnetz. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. GOIN-Praxen in Ingolstadt und Neuburg helfen im Notfall Die Bereitschaftspraxen an dem Klinikum Neuburg und Ingolstadt sind Notfallpraxen, die aufgesucht werden sollen, wenn der Hausarzt oder Facharzt keinen Termin anbieten kann. Die Praxen entlasten damit die Notaufnahmen der Krankenhäuser, verkürzen die Wartezeiten und stellen die medizinische Versorgung sicher. Neben den beiden Bereitschaftspraxen betreibt GOIN am Ingolstädter Krankenhaus auch eine Kinder-Bereitschaftspraxis. Diese ist ebenfalls wegen der Corona-Krise auf umliegende Kinderarztpraxen ausgelagert. Die Neuburger Bereitschaftspraxis im Marstall hat von Mittwoch bis Freitag jeweils von 16 bis 21 Uhr geöffnet. An Wochenenden und Feiertagen versorgt das Team seine Patienten von 9 bis 21 Uhr. Lesen Sie mehr dazu: So wappnet sich der Landkreis für Corona-Patienten

