Da kommt Weihnachtsstimmung auf

Plus Die Schlossweihnacht und der Christkindlmarkt am Karlsplatz haben eröffnet. Was die Besucher erwartet und warum die Stimmung nicht überall ungetrübt ist.

Pünktlich zur Eröffnung der Schlossweihnacht und des Christkindlmarkts am Karlsplatz sanken die Temperaturen, der Atem bildete Wolken und aus den Glühweintassen stieg heißer Dampf in die eisige Nacht. Weihnachtsstimmung. Genau um diese zu erleben, pilgerten bereits am ersten Abend zahlreiche Besucher in die Obere Altstadt. Eigentlich hätte es schöner kaum sein können. Doch die Stimmung zwischen Stadt und Verkehrsverein, die seit diesem Jahr jeweils einen Markt allein ausrichten, ist – entsprechend den Außentemperaturen – offenbar etwas unterkühlt.

Der Innenhof lädt die Besucher der Schlossweihnacht zu einem gemütlichen Rundgang ein. Bild: Marcel Rother

Friedhelm Lahn, Vorsitzender des Verkehrsvereins, der die Schlossweihnacht organisiert, beklagt unter anderem Folgendes: Bisher hätten die Beschicker und Aussteller der beiden Märkte jeweils am Graben parken dürfen. Seit diesem Jahr sei das den Fieranten des Christkindlmarkts vorbehalten, die der Schlossweihnacht gingen leer aus. Die Stadt, der die Parkplätze gehören, habe Ersatzparkplätze an der Schlösslwiese angeboten, entgegnet Angelika Burghart vom Ordnungsamt. Lahn empfindet dies als unnötige Schikane. „Einige meiner Beschicker sind nicht gut zu Fuß, ich finde es schade, dass die Stadt zu solchen Mitteln greift.“

Schlossweihnacht und Christkindlmarkt für Besucher fast wie immer

Die Besucher bekamen von all dem nichts mit. Für sie präsentierte sich der Christkindlmarkt am Karlsplatz und die Schlossweihnacht wie gewohnt stimmungsvoll, die neuen Zuständigkeiten hatten keine ersichtlichen Auswirkungen auf die Qualität oder das Angebot an den jeweiligen Standorten. Die Stadt, zuständig für den Christkindlmarkt, hat in Zusammenarbeit mit dem BRK in diesem Jahr zum ersten Mal zwischen Rathaus und Hofkirche den sogenannten Wichtelhof eingerichtet. In ihm können Kinder unter fachkundiger Anleitung von BRK-Mitarbeitern kostenlos Weihnachtsdekoration basteln und mit nach Hause nehmen.

Für Kinder gibt es am Karlsplatz ein historisches Karussell. Bild: Marcel Rother

Abseits dessen engagieren sich Stadträte im Schichtbetrieb als Platzaufseher, damit am Karlsplatz alles reibungslos läuft. Bisher hatten sich darum Mitglieder des Verkehrsvereins gekümmert. Wie in jedem Jahr können Besucher zudem in der „lebenden Weihnachtswerkstatt“ im Rathausfletz Handwerker bei der Arbeit bestaunen. Und auch die feierliche Eröffnung durch das Neuburger Christkind gibt es weiterhin. „Wir haben bewusst auf eine Gegeneröffnung bei der Schlossweihnacht verzichtet“, gibt sich Lahn versöhnlich. Wegen Sanierungsarbeiten werde die Schlossweihnacht kommendes Jahr pausieren. Für 2021 kündigt er einen Neuanfang an: „Wir werden uns ein neues Konzept überlegen und dürfen dann auch die Schlossterrasse nutzen. Das wird ein Erlebnis!“

