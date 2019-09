00:33 Uhr

Das Reich der wirtschaftlichen Mitte

Der dritte deutsch-chinesische Automobilkongress findet in Ingolstadt statt. Einen besseren Ort hätte es wohl kaum geben können

Von Manfred Dittenhofer

Gäbe es den chinesischen Automarkt nicht, gäbe es wohl Audi nicht in der heutigen Größe und Form. Denn China ist für den Ingolstädter Autobauer der wichtigste Markt überhaupt. Welcher Ort also wäre besser geeignet gewesen als Ingolstadt für die dritte Auflage des deutsch-chinesischen Automobilkongresses. Rund 300 Teilnehmer diskutierten die automobile Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in Zeiten des Umbruchs und des Aufbruchs einer ganzen Branche in ein neues Zeitalter der Digitalisierung und Elektrifizierung.

Wie wichtig dieses Thema auch der bayerischen Staatsregierung ist, zeigte die Anwesenheit von Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert, der die Wichtigkeit der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern anhand der Entwicklung des bayerisch-chinesischen Handelsvolumens innerhalb der vergangenen zehn Jahre von 19 auf 33 Milliarden Euro aufzeigte. 450 bayerische Unternehmen unterhalten Niederlassungen und Produktionsstandorte in China. Umgekehrt sind es 400 chinesische Unternehmen in Bayern.

In der Region ist natürlich Audi maßgeblich. Daher war die Rede von Finanzvorstand Alexander Seitz mit Spannung erwartet worden. Audi begann vor 30 Jahren in China ein Joint Venture mit FAW (First Automotive Works) und sei damit Pionier in der Automobilbranche in China gewesen. In dieser Zeit habe sich China auch wirtschaftlich wahrlich als Reich der Mitte entwickelt, so Seitz. Audi verkaufte 2018 über 660.000 Fahrzeuge in China. Viele dieser Fahrzeuge wurden extra für das Land und im Land produziert. So gibt es die Langversionen der Modelle Audi A4, A6 oder Q5 nur auf dem chinesischen Automarkt. Und Audi wird den chinesischen Markt noch spezifischer mit eigenen Modellen bedienen. Für 2022 sagte Seitz zwölf in China produzierte Modelle voraus. Für 2023 visiere man die Eine-Million-Marke an verkauften Fahrzeugen in China an: „China ist für Audi der stärkste Wachstumsmotor und zugleich Leitnation der E-Mobilität.“

Das bestätigte auch Professor Ferdinand Dudenhöffer. Der Automobil-Experte appellierte an die Politik, noch enger mit China und den asiatischen Ländern zu kooperieren. Man brauche in Deutschland keine Batterieproduktion für Elektroautos. Vielmehr solle man in Europa weitere Kooperationen mit Firmen in Asien eingehen, die diese Technik bereits beherrschen und dabei weiter an besseren Batterien forschen. China sei kein wirtschaftlicher Gegner. Der komme eher aus den USA. Unter Trump leide die Weltwirtschaft. China sei eher ein Innovationstreiber. „Da wollen Berliner Politiker Investitionen aus China erschweren – ja in welcher Welt leben wir denn?“, fragte Dudenhöffer provokant und mahnte, dass Europa China zu sehr misstraue und den USA immer noch zu sehr vertraue. Allerdings forderte Dudenhöffer China auf, Werte einzuhalten. Echte Partnerschaft könne nur in gegenseitigem Verstehen gefunden werden.

In Zeiten des Umbruchs scheinen China und Deutschland enger zusammenzurücken. Den Eindruck konnte man zumindest im Stadttheater Ingolstadt gewinnen, in dem der Kongress stattfand, den das Chinazentrum Bayern zusammen mit der CIPA (China Investment Promotion Agency) organisiert hatte. Und der im jährlichen Wechsel in Deutschland und in China stattfindet.

