vor 52 Min.

Das sind die größten Investitionen in Königsmoos

Für den neuen den Kindergarten oder das neue Feuerwehrhaus wird viel Geld ausgegeben. Welche Projekte noch anstehen und wie es der Kommune finanziell geht

Von Philipp Kinne

Der Haushalt in Königsmoos für 2018 ist verabschiedet. Einstimmig haben die Gemeinderäte am Montag dem Finanzplan mit einem Volumen von 12,9 Millionen Euro zugestimmt. Die Neuburger Rundschau hat sich durch die Zahlen gearbeitet und beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Haushalt der Gemeinde.

Wie steht die Gemeinde Königsmoos finanziell da?

Der Gesamthaushalt hat in diesem jahr ein Volumen von 12,9 Millionen Euro. Viel aussagekräftiger als die Zahl des Gesamthaushalts ist aber die des Schuldenstands. Am 1. Januar des Jahres hatte die Gemeinde rund 896000 Euro Schulden. Der Gemeinderat möchte die Schulden heuer weiter abbezahlen. Ende des Jahres soll der Schuldenstand bei rund 759000 Euro liegen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 161 Euro je Einwohner in der Gemeinde Königsmoos. Sie ist damit aber alles andere als hoch verschuldet. Denn sie muss nicht nur keine neuen Kredite aufnehmen, sondern hat sogar einiges an Rücklagen. Im Haushaltsplan ist zu sehen, dass die Gemeinde zu Jahresbeginn gut fünf Millionen Euro an Rücklagen angespart hatte. Davon wird nun einiges für neue Projekte ausgegeben.

Wie hat die Gemeinde im vergangenen Jahr gewirtschaftet?

Auch im vergangenen Jahr gab es einige größere Investitionen in der Gemeinde Königsmoos. Unter anderem wurde in die Dorferneuerung Klingsmoos oder den neuen Kindergarten investiert. Dafür entnahm die Gemeinde Geld aus den Rücklagen, sie tilgte aber auch einen Teil der Schulden. Die Investitionskosten lagen 2017 bei 4,1 Millionen Euro. Nachdem alle Pflichtausgaben erfüllt waren, konnte die Gemeinde 864000 Euro in den Vermögenshaushalt überführen. Das war deutlich mehr als in den Jahren zuvor.

Welche Einnahmen erwartet die Gemeinde heuer und wie kommen diese zustande?

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung rechnet die Gemeinde mit 2,9 Millionen Euro Einnahmen durch die Einkommenssteuer. Das sind 440000 Euro mehr als im Vorjahr. Die Gewerbesteuereinnahmen werden bei rund 750000 Euro liegen. Weil deswegen die gemeindliche Umlagekraft erheblich ansteigt, erhöht sich die Kreisumlage. Das ist Geld, das die Gemeinden an den Landkreis zahlen müssen. In diesem Jahr sind das für Königsmoos 2,3 Millionen Euro, das sind 420000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Im Verwaltungshaushalt befinden sich alle wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben. Insgesamt landen heuer rund 7,6 Millionen Euro in der Kassen des Verwaltungshaushalts. Ein Großteil davon wird für die Personalkosten in der Gemeinde ausgegeben. Diese Kosten steigen in diesem Jahr um rund 150000 Euro auf 2,25 Millionen Euro. Das liegt vor allem an der Aufstockung des Personals im Kindergarten und der Kinderkrippe. Außerdem sind ein weiterer Gemeindemitarbeiter sowie Aushilfskräfte für den Bauhof eingeplant.

Wo wird heuer investiert?

Für Investitionen will die Gemeinde Königsmoos rund 5,3 Millionen aus dem Vermögenshaushalt ausgeben. Um das zu stemmen, nimmt die Gemeinde rund 2,4 Millionen Euro aus den Rücklagen. Eines der größten Projekte der Gemeinde ist der Neubau des Kindergartens mit Kinderkrippe. Er schlägt heuer mit rund zwei Millionen Euro zu Buche. 1,45 Millionen Euro davon werden bezuschusst. Auch für den Breitbandausbauausbau in den Gemeindeteilen Ludwigsmoos, Klingsmoos und Achhäuser mit Kernhofstraße, nimmt die Gemeinde eine Menge Geld in die Hand. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von rund 131000 Euro. Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Untermaxfeld sind heuer etwa 600000 Euro eingeplant. Insgesamt rechnet die Gemeinde mit Kosten von 1,23 Millionen Euro. Die Rohbauarbeiten dazu sollen bald beginnen.

Was bleibt nach Abzug der Investitionen noch auf der hohen Kante?

Jede Gemeinde braucht Rücklagen, um künftige Investitionen bezahlen zu können, ohne sich verschulden zu müssen. Weil in Königsmoos in diesem Jahr ein paar große Investitionen anstehen, geht die Gemeinde davon aus, dass gegen Ende des Jahres noch rund 2,6 Millionen Euro an Rücklagen zur Verfügung stehen werden. Nach Erfüllung ihrer Pflichtausgaben kann die Gemeinde auch heuer Geld vom Verwaltung- in den Vermögenshaushalt überführen. In diesem Jahr sind das rund 900000 Euro.

