Deshalb braucht die Neuburger Tierhilfe Jonathan dringend Unterstützung

Plus Eigentlich ist es die Tierhilfe Jonathan, die hilft. Verletzten Wildtieren nämlich. Doch jetzt ist der Verein selbst in einer Notlage. Nicht nur die Finanzen machen den Pflegern Sorgen.

Von Andrea Hammerl

Sie versorgt verletzte Wildtiere und päppelt verwaiste Jungtiere auf, um sie später wieder auszuwildern. Jetzt braucht die Tierhilfe Jonathan selber Hilfe. Der Ansturm auf die beiden Hauptpflegestellen und die drei unterstützenden Pflegestellen des eingetragenen Vereins für Wildvogelhilfe, Tier und Natur ist enorm. Was gemischte Gefühle im Vorstandsteam um die Vorsitzenden Hans Eberle und Katrin Mitko auslöst. „Stirbt die Tierhilfe Jonathan nächstes Jahr?“, fragt sich Günter Neuner sorgenvoll, „wir haben heuer 50 Prozent mehr Ausgaben – noch so ein Jahr, dann schaffen wir es nicht mehr, dann sind unsere Rücklagen aufgebraucht“.

Zugegeben, das klingt dramatisch, doch als Kassier muss er die finanzielle Grundlage des Vereins im Blick behalten. Und es sind nicht nur die Finanzen, die ihm und seinem Mitstreiter Manfred Müller die Sorgenfalten ins Gesicht bringen. Denn das Rekordjahr mit heuer bereits 750 Pflegetieren bis August bringt den Verein, der sonst durchschnittlich etwa 500 Tiere im ganzen Jahr versorgt, vor allem personell an die Grenzen. Als Ursache vermuten die Verantwortlichen, dass viele Leute coronabedingt mehr im Freien unterwegs sind und daher mehr hilfsbedürftige Tiere finden.

„Wir brauchen dringend zusätzliche Pflegestellen, vor allem für Nestlinge“, betont Müller, der unermüdlich um Spenden wirbt. Die Bürgermeister der Landgemeinden hätten meist ein offenes Ohr, erzählt er, es werde jedoch umso schwieriger, je größer die Kommunen seien. Aktuell ist er vermehrt auf Suche nach Helfern. Nestlinge seien einfach zu handhaben, aber zeit- und pflegeintensiv. Zusätzliche Pflegestellen würden die Experten in den Hauptpflegestellen von Martina Oblinger in Mändlfeld und Andreas Kopernik in Neuburg von dieser Arbeit entlasten.

Oblinger hat schon 1997 begonnen, verwaiste oder verletzte Wildvögel zu versorgen und auszuwildern, seit 2009 ist sie offiziell durch das Landratsamt Neuburg Schrobenhausen anerkannt. In dem Jahr wurde sie zur Initiatorin und Mitgründerin des Vereins, der aktuell 102 Mitglieder hat und den Finanzbedarf von mehr als 14.000 Euro jährlich überwiegend aus Spenden decken muss, denn die Mitgliedsbeiträge finanzieren nur etwa ein Sechstel. Das Einzugsgebiet ist groß, denn es gibt nur wenige auf Wildvögel und Wildtiere spezialisierte Anlaufstellen.

Die Tiere werden aus einem Umkreis von 100 Kilometern gebracht

Aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern, aus den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt, Pfaffenhofen, Aichach und dem Donauries sowie zu einem hohen Anteil aus der Stadt Ingolstadt werden Tiere gebracht. „Das hat auch einen psychosozialen Aspekt“, erklärt Neuner, „wir helfen Menschen, die ein Tier gefunden haben und es retten wollen“. Müller erzählt von Kindern, deren Großvater einen jungen Feldhasen angefahren hatte. Sie waren sehr erleichtert, als Oblinger den Hasenlauf schienen und das Tier gesund pflegen konnte.

Mehrfach klingelt das Jonathan-Notfallhandy während des Gesprächs. Unter anderem ist ein aus dem Nest gefallener kleiner Singvogel gefunden worden. „Wo sind Sie?“, fragt Neuner knapp, erhält die Antwort „in Peutenhausen“ und verweist an die Pflegestelle in Geisenfeld. Manchmal reicht auch eine kurze telefonische Beratung, wie bei sogenannten Anprallern. Wenn ein Vogel gegen eine Scheibe geflogen und benommen ist, rät Neuner dem Anrufer, den Vogel ins Dunkle zu bringen, auf gar keinen Fall zu füttern und abzuwarten – oft erholt sich das Tier dann und kann nach kurzer Zeit weiterfliegen. Andernfalls verweist er an die nächste Pflegestelle. Noch gibt es keinen Annahmestopp wie in den vergangenen Jahren.

Noch nie wurden so viele Tiere abgegeben, wie dieses Jahr

„Irgendwann ging es nicht mehr, unsere Leute brauchten auch mal Urlaub“, erzählt Neuner, „aber heuer fährt keiner weg und alle sagen: Machen wir schon“. Dabei ist der Ansturm enorm. „Während des Lockdown standen die Leute bei uns Schlange – mit Mundschutz im 1,50-Meter-Abstand“, erzählt Kopernik, dem damals durchschnittlich acht Vögel am Tag gebracht wurden – aktuell sind es immer noch zwei täglich. Insgesamt waren es 220 bisher, doppelt so viele wie vergangenes Jahr, ergänzt Partnerin Margit Schuhmann. „Wir haben neue Käfige angeschafft und Außengehege gebaut“, erzählt sie. Im Garten steht auch eine Wanne, in der sich Gänsesäger und Enten erfrischen.

Wer sich für die Tierhilfe Jonathan engagieren will, erreicht die Verantwortlichen unter Telefon (08431) 44833 oder über E-Mail jonathan@t-online.de. Gesucht werden Pflegestellen für Nestlinge, Sponsoren und Ehrenamtliche.

