Die BayWa in Rennertshofen schließt

Plus Das Unternehmen gibt die Agrar-Werkstatt zum 1. März auf. Was mit den Mitarbeitern passiert und wohin sich jetzt Kunden wenden können.

Die BayWa gibt ihren Standort in Rennertshofen auf. Die Werkstatt, in der Landwirte ihre Traktoren und Geräte reparieren lassen konnten, wird zum 1. März geschlossen. Kunden und Mitarbeiter müssen sich jetzt andernorts orientieren.

Wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilte, sei in Rennertshofen die Werkstätte nicht mehr zeitgemäß und mittlerweile zu klein geworden, um den Anforderungen der Kunden weiterhin gerecht zu werden. Deshalb habe sich die BayWa entschieden, den Betrieb nach Neuburg zu verlagern. Dort sei erst 2018 umfangreich in die Modernisierung und Vergrößerung der dortigen Werkstätte investiert worden.

BayWa Kunden wechseln von Rennertshofen nach Neuburg

Deshalb werden die Rennertshofener Kunden nun nach Neuburg wechseln, um dort ihre Fahrzeuge reparieren zu lassen. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, hat die BayWa auch einen mobilen Reparaturservice, bei dem Monteure direkt aufs Feld oder auf den Hof kommen.

Nicht betroffen von der Schließung ist die BayWa-Tankstelle. Sie wird nach Informationen des Unternehmens auch über den 1. März hinaus weiter betrieben.

Kündigungen wird es durch die Schließung keine geben. Alle sieben Mitarbeiter, die derzeit am Standort Rennertshofen arbeiten, werden weiter beschäftigt. Sie wechseln zu den umliegenden Werkstätten nach Neuburg, Monheim, Manching, Rain am Lech und Schamhaupten. Wie Betriebsratsvorsitzender Johann Muschler im Gespräch mit der Neuburger Rundschau sagte, sei die Belegschaft Mitte Dezember über die Pläne informiert worden. „Alle Mitarbeiter wurden so verteilt, dass keiner einen längeren Arbeitsweg hat als bisher“, betonte er.

In der Werkstatt konnten Landwirte ihre Traktoren und andere Gefährte reparieren lassen. Bild: Michael Geyer

Die Tankstelle der BayWa in Rennertshofen bleibt bestehen

Der Rennertshofener BayWa-Standort hat sich bereits vor acht Jahren verkleinert. 2011 hat die BayWa in Rain ihr nordschwäbisches Agrarzentrum gebaut und daraufhin die Agrar-Niederlassungen in Donauwörth und Rennertshofen aufgegeben. Übrig geblieben ist in Rennertshofen der Werkstattbereich.

Das frei werdende Gelände versucht die BayWa nun an den Mann zu bringen. Man sei derzeit in Gesprächen mit verschiedenen Kaufinteressenten, heißt es seitens des Unternehmens.