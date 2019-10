12:46 Uhr

Die „höflichen“ Räuber von der Ingolstädter Tankstelle

Drei Männer haben in wechselnder Besetzung zwei Tankstellen und ein Wohnhaus in Ingolstadt überfallen. Jetzt stehen sie vor Gericht.

Eine Serie von Tankstellenüberfällen hatte Anfang des Jahres für Unruhe in Ingolstadt gesorgt. Erst überfiel ein Täter die Esso-Tankstelle an der Neuburger Straße (1. Februar), nicht einmal drei Wochen später erbeutete ein Duo in der Edeka-Tankstelle an der Lena-Christ-Straße knapp 1000 Euro. Und nur eine gute Woche danach, am 28. Februar, wurde eine Mitarbeiterin der Jet-Tankstelle an der Schiller-Straße das Opfer von zwei Männern, die, getarnt mit Sonnenbrille und Kapuze und einem Messer in der Hand, von ihr verlangten, die Kasse zu öffnen. Dann entkamen die beiden Unbekannten mit rund 550 Euro. Sie flüchteten mit dem Fahrrad. Genauso wie bei dem Überfall eine Woche vorher. Auch hier war ein Messer im Spiel, auch hier entkamen die Täter auf dem Radl.

Die Täter haben den Mitarbeiterinnen in der Tankstelle ein Messer vorgehalten

Für die Polizei war bald klar, dass es wohl einen Zusammenhang gibt. Das bestätigte sich schließlich Anfang März. Nach einem Hinweis trafen die Ermittler an der Manchinger Straße auf ein Trio, auf die die Bilder aus der Überwachungskamera und die Beschreibungen der Opfer genau passten. Letztendlich gaben die Drei dann auch die Überfälle zu: In wechselnder Besetzung hatten die Albaner – heute 24, 19 und 20 Jahre alt – der jeweiligen Mitarbeiterin ein Messer vorgehalten und sie an die Kasse gelotst, aus der sie sich das Geld genommen haben. Jetzt stehen die Männer vor Gericht.

Die Angeklagten wollten in Deutschland arbeiten und Geld verdienen

Beiden Mitarbeiterinnen machen die Überfälle auch Monate später noch schwer zu schaffen, eine musste gar ihre Arbeit aufgeben. Allerdings spricht eine Betroffene auch davon, dass die Täter sich gerade zu „höflich“ verhalten hätten und ihr zusicherten, sie nicht zu verletzen. Alle drei Täter wollen aus einer finanziellen Notlage heraus gehandelt haben. Sie waren zum Teil erst wenige Wochen vorher mit einem Touristenvisum aus Albanien, wo sie in Armut gelebt hatten, nach Deutschland gekommen. Dort wollten sie arbeiten und Geld verdienen. Doch die Pläne scheiterten, irgendwann ging ihnen das Geld aus... Allerdings hatten sich die Taten nicht allein auf Tankstellen beschränkt. Bereits Mitte Februar hatten zwei von ihnen an einem Haus im Ingolstädter Westen geklingelt, die Tochter der Familie mit einem Messer bedroht und ins Haus gedrängt, wo sie und eine weitere Bekannte den Tätern Geld aushändigten. Außerdem rissen die beiden Männer den Frauen Ringe von den Fingern und Ketten vom Hals. Den erbeuteten Schmuck, darunter auch eine wertvolle Uhr, verkauften sie für ein paar hundert Euro weiter – weit unter Wert. (rilu)

Themen folgen