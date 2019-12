20:20 Uhr

Diskussion um Standort der Gemeinschaftsunterkunft

Bislang freies Feld, in Zukunft Standort der neuen Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Asylbewerber in Neuburg: Auf der gut 11.000 Quadratmeter großen Fläche an der Nördlichen Grünauer Straße soll eine Unterkunft für 250 Menschen entstehen.

Plus In der Nördlichen Grünauer Straße soll eine Gemeinschaftsunterkunft für 250 Asylbewerber entstehen. Mit der Wahl des Standorts ist nicht jeder einverstanden.

Von Marcel Rother

Die Wahl eines neuen Standorts für eine Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Asylbewerber läuft in kaum einer Stadt ohne Kontroversen ab. Auch nicht in Neuburg. Weil die bisherige GU in der ehemaligen Lassigny-Kaserne am Donauwörther Berg einem Campus der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) weichen muss, hat die Stadt dem Staatlichen Bauamt Ingolstadt mehrere Alternativgrundstücke vorgeschlagen. Die Wahl des Bauamts, das gleichzeitig Bauträger ist, fiel schließlich auf ein gut 11.000 Quadratmeter großes Areal im Gewerbegebiet „Nördliche Grünauer Straße“, gegenüber der Lebenshilfe. Dort soll eine Unterkunft für 250 Menschen entstehen. Das gefällt nicht jedem, wie die Stadtratssitzung am Dienstag zeigte.

„Integration muss da stattfinden, wo Leben stattfindet“, sagte Bettina Häring, Stadträtin und Vorsitzende des Vereins Asylsuchende sind Mitbürger. Sie bezweifele, dass das auf das Gewerbegebiet zutreffe. „Mir kommt es eher so vor, als wolle man mit der Wahl des Standorts Konflikten aus dem Weg gehen. Nach dem Motto: keine Nachbarn, keine Beschwerden.“ Die Stadt habe dem Freistaat, respektive dem Staatlichen Bauamt Ingolstadt, mehrere Standorte für die GU vorgeschlagen, beteuerte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Die Entscheidung sei auf das „Gewerbegebiet Grünauer Straße“ gefallen. „Wenn jemand einen besseren Vorschlag hat, wäre ich sehr dankbar. Ich kenne keinen“, sagte der OB. Unzufriedenheit mit dem Standort der GU in Neuburg Richtig glücklich zeigte sich keiner aus den Reihen der Stadträte, was die Standortwahl anbelangt. Es sei „kein optimaler, aber ein akzeptabler Standort“, befand Bernhard Pfahler. Immerhin seien Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, es gäbe eine Bushaltestelle und mit dem Kinderhaus der Stadtwerke entstünde unweit eine neue Kindertagesstätte. Roland Harsch hätte eine Verteilung auf mehrere Standorte bevorzugt: „Das wäre besser für die Integration“, sagte er. Eine Chance sieht er im geplanten Wohngebiet am Heckenweg, auch an dieser Stelle der Stadt könne Integration stattfinden, sagte er. Alfred Hornung bezweifelte, dass die Integration am derzeitigen Standort intensiver möglich sei. „Integration muss vor allem innerhalb der Einrichtungen geleistet werden.“ Fest steht: Die Entscheidung über den Standort liegt beim Freistaat, die Stadt wird lediglich um Zustimmung gebeten. Und da die bisherige GU am Donauwörther Berg zum 31. Dezember 2020 aufgelöst wird, liegt es in ihrem eigenen Interesse, die Standortfrage möglichst zeitig zu klären – nicht zuletzt, weil zudem ein Standort für eine neue Obdachlosenunterkunft gefunden werden muss. Um einen fließenden Übergang zu ermöglichen, soll die neue GU Ende nächsten Jahres fertig sein. Bis dahin sollen auf dem Grundstück an der Nördlichen Grünauer Straße vier neue Gebäude entstehen. Das vordere eingeschossig, die dahinter zweigeschossig. Die Wände sollen sieben Meter, der First achteinhalb Meter hoch sein. Zusätzlich sind Spielflächen geplant, das Gelände soll eingegrünt und bepflanzt werden. Auch Stellplätze, unter anderem für das Personal, würden in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt, sagte Stadtjurist Ralf Rick. Der Stadtrat stimmte dem Bauvorhaben letztlich mit zwei Gegenstimmen zu.

