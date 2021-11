Arbeitsunfall in Ehekirchen: Mann stürzt mit Palette drei Meter in die Tiefe

Bei einem Arbeitsunfall in Ehekirchen ist ein 69-Jähriger mit einer Palette drei Meter weit abgestürzt.

Im Gewerbepark Ehekirchen ist es am Donnerstag gegen 16.10 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen. Laut Polizei stieg ein 69-jähriger Mann auf eine in einem Lagerregal befindliche Holzpalette. Die Palette befand sich hier in etwa drei Metern Höhe.

Ehekirchen: Mann fällt bei Arbeitsunfall drei Meter in die Tiefe

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache stürzte der Mann mitsamt der Palette in die Tiefe. Nach bisherigen Erkenntnissen brach er sich hierbei beide Beine und musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. (nr)