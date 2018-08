vor 51 Min.

Ehrenamtsabend: Danke sagen mit Bier und Musik

Alle zwei Jahre lädt die Stadt die vielen Freiwilligen zu einem besonderen Abend. Heuer ging es im Festzelt auf dem Volksfest heiß her.

Von Philipp Kinne

In den Vordergrund spielen sie sich meist nicht. Doch sie sind viele und ohne sie ginge es nicht. In allen Bereichen des öffentlichen Lebens sind sie anzutreffen: Sie löschen Brände, helfen in Not Geratenen oder sorgen für gute Musik. Richtig, die Rede ist von den vielen Ehrenamtlichen in der Region. Ihnen zu Ehren veranstaltet die Stadt Neuburg alle zwei Jahre einen Abend, mit dem sie sich für die Arbeit der Freiwilligen bedanken möchte. Passend zur Jubiläumswies’n fand der heuer im Festzelt auf dem Volksfest statt.

500 Ehrenamtliche im Neuburger Festzelt

Die rund 500 Ehrenamtlichen nahmen die Einladung der Stadt gerne an – trotz sommerlicher Hitze im Zelt. Für sie gab es nicht nur kostenlose Getränke, sondern auch ein festliches Programm. Auf der Bühne stand die Münchener Kultband Cagey Strings, die Ende der 80er Jahre auch überregionale Radioerfolge feierte. In Neuburg sorgten die Cagey Strings zusammen mit den Plattler-Bixn für Partystimmung. Eine Laune, von der sich Joachim Werner von den Neuburger Pfadfindern gerne anstecken ließ. Mit dem Programm des Ehrenabends ist er zufrieden: „Mit einem Bierzelt bekommt man auch die Jüngeren“, sagt er mit Blick auf seine Pfadfinderkollegen. Und besonders für die sei die Wertschätzung ihrer ehrenamtlichen Arbeit wichtig.

Ähnlich sah das auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Er dankte den „Superstars“, wie er die Ehrenamtlichen nannte, für ihre unersetzbare Arbeit. Mit dem Ehrenamtsabend wolle das Stadtgremium ganz bewusst die „hohe Wertschätzung zum Ausdruck bringen“. Ziel sei es, die langjährige und oftmals „unsichtbare Arbeit“ ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen, sie zu würdigen und denen, die sie geleistet haben, Respekt, Anerkennung und Dankbarkeit zu bekunden. Eines sei aber klar: „Ich bin davon überzeugt, dass Sie den eigentlichen Dank für Ihre Arbeit nicht heute Abend erhalten, sondern durch die Freude, anderen Menschen helfen zu können.“

Carolina Trautner als Ehrengast in Neuburg

Als Ehrengast war auch Staatssekretärin Carolina Trautner (CSU) zu Gast im Festzelt. Sie war kurzfristig für Staatsminister Marcel Huber (CSU) eingesprungen, da der terminlich verhindert war. Die einzige weibliche Staatssekretärin im Bayerischen Kabinett sprach vom Vorbildcharakter, den die Freiwilligen im Sportverein, im Kirchenchor oder im Gemeinderat haben. Die Liste des Ehrenamtes sei so „lang, vielfältig und reichhaltig wie unsere Gesellschaft und unser Leben“. Diese Arbeit sei die „Seele der Demokratie“ und „viel mehr als nice to have“. Das Ehrenamt sage nicht nur viel über den Menschen aus, sondern auch „über seine Einstellung zum Leben“.

Auf den offiziellen Teil des Abends folgte wieder ausgelassene Partystimmung im Festzelt – trotz Temperaturen an der Schmerzgrenze. Zumindest die Ehrenamtlichen des Technischen Hilfswerks Neuburg (THW) ließen sich davon aber nicht abschrecken. „Wir sind Katastrophen gewöhnt“, scherzte Kay Blickhan vom THW, der zusammen mit den vielen anderen Ehrengästen feierte. Nur eines hätte man besser machen können, findet Bernhard Hillebrand von der Freiwilligen Feuerwehr Heinrichsheim: „Wir warten schon ewig auf unser Bier.“ Dass das bei der Sommerhitze wohl nicht schnell genug kommen konnte, ist verständlich. Ansonsten aber sei auch er ein Fan der Veranstaltung. „Es ist schön, dass unsere Arbeit hier wertgeschätzt wird.“

