16:38 Uhr

Eichstätter Oberbürgermeister wechselt zur Caritas

Der 42 Jahre alte Andreas Stepperger wird ab 1. Mai 2020 stellvertretender Caritasdirektor der Diözese Eichstätt. Nach praktizierenden Rechtsanwalt und Oberbürgermeister nun wieder ein ganz neuer Job.

Andreas Steppberger (42), amtierender Oberbürgermeister in Eichstätt, wird ab 1. Mai 2020 neuer stellvertretender Caritasdirektor in der Diözese Eichstätt und damit auch Mitglied im Vorstand des Diözesan-Caritasverbandes. Gemeinsam mit Caritasdirektor Alfred Frank wird er entsprechend der Satzung die Geschäftsführung des Caritasverbandes wahrnehmen. Die Ernennung durch Bischof Gregor Maria Hanke erfolgt auf Vorschlag und Empfehlung des Caritasrates. Sie ist mit den zuständigen Organen des Verbandes abgestimmt.

Der in München geborene Andreas Stepperger ist seit 2012 Oberbürgermeister in Eichstätt

Andreas Steppberger ist seit 2012 Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Eichstätt. Am 8. Mai hatte er angekündigt, nach Ablauf der regulären Amtsperiode für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Steppberger ist am 14. März 1977 in München geboren und auch dort aufgewachsen. Nach dem Abitur und seinem Zivildienst studierte er Jura in Passau. Dort arbeitete er auch als Referendar am Amtsgericht, bei der Staatsanwaltschaft und schließlich am Landratsamt Deggendorf, wo er auch Erfahrungen in der Kommunalverwaltung gesammelt hat.

Nach dem zweiten Staatsexamen und seiner Zulassung machte er sich selbstständig und arbeitete zunächst in einer Passauer Kanzlei, die auf Insolvenzen spezialisiert war, bevor er von dort nach Regensburg ging und überwiegend im nationalen und internationalen Gesellschaftsrecht arbeitete. Im Dezember 2008 nutzte Andreas Steppberger die Chance zu einer neuen beruflichen Perspektive in der Ingolstädter Kanzlei Nüsslein, Sättler & Kollegen, wo alle Fachrichtungen vertreten sind. Steppberger selbst ist Fachanwalt für Erbrecht und hat darüber hinaus die Ausbildung zum Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht abgeschlossen.

Ende 2010 zog der heute vierfache Familienvater Andreas Stepperger nach Egweil und lebt heute in Dollstein

Im November 2010 ist Steppberger mit seiner Frau Katrin und der damals zweijährigen Tochter Marlena nach Egweil gezogen. Er war als selbstständiger Rechtsanwalt tätig, bis er als Kandidat der Freien Wähler im März 2012 zum Oberbürgermeister von Eichstätt gewählt wurde. Der mittlerweile vierfache Familienvater engagiert sich in verschiedenen Vereinen und als Mitglied der Kirchenverwaltung an seinem Wohnort Dollnstein.

Durch die Ernennung des damaligen stellvertretenden Caritasdirektors Alfred Frank zum Caritasdirektor ist seit 1. Januar 2019 der zweite Vorstandsposten im Caritasverband vakant. Bis Mai 2020 werden die Geschäfte des Vorstandes alleine von Caritasdirektor Alfred Frank geführt.

Gemäß der Satzung des Caritasverbandes für die Diözese Eichstätt beruft der Bischof von Eichstätt den Caritasdirektor und seinen Stellvertreter. Beide bilden den hauptamtlichen Vorstand, dem die Leitung des Verbandes obliegt. Der Vorstand ist dem Caritasrat als dem satzungsmäßigen Aufsichtsgremium rechenschaftspflichtig. (nr)

