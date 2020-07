29.07.2020

Ein Sommer am See

Statt in den Urlaub zu fahren, verbringen viele die Sommerferien am Ufer des Weicheringer Weihers. An warmen Tagen aber liegen auch hier die Menschen wie Sardinen – trotz Corona. Badespaß zum Wohlfühlen?

Von Elena Winterhalter und Elisa-Madeleine Glöckner

Einige haben am Ufer die Schirme aufgespannt, buddeln mit Händen und Kindern im Sand. Noch ist es ruhig am Weicheringer Weiher. Der Wind zeichnet leichte Wellen ins Wasser. Ananas und Melone – natürlich aufblasbar – wabern hier nebeneinander über die Oberfläche und die beiden Mädchen darauf, sie planschen und kichern. Ab und zu schwankt dann ein junger Mann auf seinem Stehpaddel vorbei.

Es ist der erste Dienstag der Sommerferien, 30 Grad Außentemperatur. Für Marlies Gubo von der Wasserwacht ist es ein Tag wie viele andere. Trotz Corona. Trotz Infektionsgefahr. Trotz eines Virus, der einen Großteil der Tourismus-Branche einfach ausgebremst, vielleicht verhindert hat. Ja, sagt Marlies Gubo, man spüre schon, dass weniger Leute in den Urlaub gefahren seien. Der Weiher sei voller als sonst, viele Autos stünden auf den Parkplätzen, am Kinderspielplatz sei die Hölle los. Der Mindestabstand? Jedenfalls auf der Liegewiese bei Weichering sei er kein besonders großes Thema. Es kommen also mehr Besucher, um zu schwimmen und sich zu sonnen. Dennoch haben Marlies Gubo und das Team der Wasserwacht keine zusätzliche Arbeit. „Wir haben normalen Badebetrieb“, sagt sie. Eine Routine, die sich auch coronabedingt nicht verändert habe. „Wir haben nicht mehr Einsätze als üblich.“

Mittendrin der Kiosk „Haus am See“. Hier stehen die Männer und Frauen, Jungen und Mädchen in Zwei-Meter-Distanzen zueinander, der Mundschutz sitzt. Nur einige Schritte davon entfernt sitzt Kerstin Watzl, die mit der gesamten Familie aus Karlskron an den Weiher nach Weichering gekommen ist. Sie sagt: „Man passt auf, dass man nicht Handtuch an Handtuch liegt.“ Der Abstand als Prämisse der Pandemie.

Auch auf ihren Türkeiurlaub haben die Watzls verzichtet. Stattdessen werde die Familie in diesen Sommerferien mehr Tagesausflüge unternehmen, erzählt die Mutter. Vielleicht geht es auch einmal nach Österreich. Viel Zeit werden die Eltern mit ihren Kindern wohl auch am Weiher verbringen. „Normalerweise sind wir eher Freibadgänger“, sagt Kerstin Watzl. Wegen der Beschränkungen in den Bädern sei der Aufwand, dorthin zu fahren, allerdings sehr groß geworden. „Man muss vorher reservieren, ist an ein bestimmtes Zeitfenster gebunden“, erklärt Kerstin Watzl. Weiher und See seien da unkomplizierter.

So geht es auch Carmen Burchard. Das Brandl-Bad ist ihr im Moment zu aufwendig. Das macht aber nichts. Sie ist sowieso eingefleischte Weiher-Gängerin – seit über 40 Jahren. Und deshalb kommt sie auch gleich ins Schwärmen: „Das Wasser hier ist eins der saubersten in Bayern und man kennt sich und respektiert sich“, sagt sie. Voller sei es geworden in den vergangenen Jahren. In diesem Sommer musste sie schon den ein oder anderen daran hindern, sich, wie sie es ausdrückt, quasi bei ihr mit auf den Liegestuhl zu setzen. „Die meisten haben dafür Verständnis oder achten von sich aus auf Abstände“, sagt Carmen Burchard, lehnt sich genüsslich zurück und schlägt ihr Buch auf.

An einem Uferstück des Weihers an dem die beeindruckende Geräuschkulisse der spielenden Kinder am Sandstrand nur noch zu erahnen ist, sitzen Tahir Gökdeniz und Kadir Mus am Wasser. Beide sind aus Ingolstadt nach Weichering gekommen. Der Abstand zu anderen sei ihnen wichtig, aber natürlich störe es sie nicht, wenn jemand in der Nähe liegt. „Außer er hustet“, scherzt Tahir Gökdeniz. In den Urlaub fährt er normalerweise in seine Heimat, die Türkei. „In diesem Jahr klappt das auf keinen Fall. Das Land ist ja gerade Risikogebiet.“ Da bleibt wohl nur eins: mehr Zeit am See zu verbringen.

Kristina Blöckl aus Ingolstadt macht das schon mehrere Jahre so. „Das ist mein Urlaubsdomizil“, sagt die junge Frau. „Wenn man vorne am Ufer im Sand steht, ist das wie am Meer.“ Ihr Sohn ist fünf und kommt nur ab und zu bei Mama auf der Decke vorbei. Eigentlich spielt er die meiste Zeit im Sand. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren empfindet es Kristina Blöckl nicht als voller. Und auch wenn sie sagt, dass die Leute auf den Liegewiesen an manchen Tagen wie gedrängt, wie die Sardinen liegen, fühlt sie sich nicht unwohl.

