Entscheidung im Gemeinderat: Vorerst kein Fahrradparcours in Rohrenfels

Plus Warum ein Bike-Park, wie ihn sich Jugendliche gewünscht haben, derzeit für die Gemeinde nicht infrage kommt.

Von Andrea Hammerl

Im Hinterkopf behalten wird der Rohrenfelser Gemeinderat die Idee eines Bike-Parks, die in der vorigen Sitzung aufgekommen war. Vorbild sollte der Bike-Park von Pfaffenhofen an der Roth sein. Eine solche Anlage würde etwa 140.000 Euro kosten und jährliche Unterhaltskosten von 1500 bis 2000 Euro verursachen. Die Versicherung wäre kein Problem, ein Bike-Park ist wie ein Spielplatz in der Haftpflichtversicherung der Gemeinde inbegriffen. „Wir haben momentan weder ein geeignetes Grundstück noch die finanziellen Mittel dafür“, sagte Bürgermeisterin Manuela Heckl und verwies darauf, es gebe Pflichtaufgaben, die höhere Priorität hätten. Einigkeit herrschte, dass es dringlichere Projekte gebe, dass ein solches Freizeitangebot aber sicherlich attraktiv sei. Lukas Frank schlug vor, über preiswertere Varianten nachzudenken oder Synergien zu nutzen, wenn beispielsweise im Zuge anderer Baumaßnahmen verwertbares Material anfalle.

Darüber hinaus hat sich der Gemeinderat Rohrenfels mit folgenden Themen beschäftigt:

So darf Am Gwend II gebaut werden: Der Bebauungsplan „Am Gwend II“ für ein privates, nicht zu veräußerndes Grundstück wurde einstimmig beschlossen, das Planungsbüro wird die Beschlüsse des Gemeinderats einarbeiten. Während Kreisbauamtsleiter Michael Wimmer unter anderem vorgeschlagen hatte, nur Satteldächer zuzulassen, will sich der Gemeinderat an dem gegenüberliegenden Baugebiet „Am Gwend“ orientieren, wo unter anderem Zeltdächer und Walmdächer zugelassen und auch verwirklicht sind. Andreas Eberl hatte gefordert, die Vorgärten aus „landestypischen Gründen“ frei von Bebauung zu halten. Doch die Rohrenfelser Gemeinderäte blieben dabei, dem Bauherrn eine Garage, Carport oder Nebengebäude auf ihren Grundstücken zu ermöglichen. Abgelehnt hat das Gremium auch den Vorschlag der Unteren Naturschutzbehörde, wonach im Bebauungsplan festgehalten werden sollte, welche Pflanzen- und Baumarten in diesem Areal gepflanzt werden dürfen. Das sei jedoch kaum zu kontrollieren, meinte Stefan Gößl aus der Verwaltung. Außerdem würden sich die Empfehlungen für geeignete Pflanzenarten immer wieder verändern.

