vor 44 Min.

Fahrzeugbrand und Großalarm

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Wengen-Eschling wird Bilanz gezogen. Ein Lob gab’s auch

Von Peter Maier

Von einem brennenden Radlader bis zu einer Jubiläumswallfahrt nach Maria im Elend reichten die Berichte bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wengen-Eschling. Bei „vollem Haus“ begrüßte Vorsitzender Andreas Flath auch Burgheims 2. Bürgermeister Peter Specht sowie Conny Landes aus Buch als Repräsentantin des Vereins für Familiennachsorge „Elisa“. Nachdem Andreas Flath und seine Stellvertreterin Julia Wimmer im Vorjahr neu an die Vereinsspitze gewählt worden waren, führte sie ihr erster offizieller Weg zum Notar, um sich in ihren Ämtern registrieren zu lassen. Die erste Amtshandlung einen Monat später fiel in die Rubrik Ehrungen. Alfons Waller, Hermann Riedlberger, Xaver Bruglachner, Josef Zach, Franz Stöckl, Alexander Händler, Franz Karmann, Michael Ruf und Andreas Flath erhielten die Goldene Ehrenamtskarte. Zuvor waren sie über Jahre hinweg für langjährigen, aktiven Feuerwehrdienst mit den Feuerwehrehrenzeichen des Freistaates in Silber und Gold ausgezeichnet worden.

Zahlreiche der 29 aktiven und 51 passiven Wehrleute brachen hinter ihrer Fahnenabordnung zur Jubiläumswallfahrt nach Maria Elend auf. Die Wehr beteiligte sich tatkräftig an der Organisation zur 30. Auflage des Bittganges. Den Erlös aus Spenden bei der Feier rundete der Verein auf 300 Euro auf und übergab die Summe an „Elisa“. Conny Landes informierte die Versammlung über das umfangreiche Betreuungsangebot des Betreuungsvereins, das aktuell rund 400 Familien in der Region nutzen.

Dann übernahm Kommandantin Julia Wimmer das Wort. Drei Wehrleute begannen 2019 die modulare Truppmannausbildung. Mehrere Übungen und Schulungen zur Brandabwehr und zum Umgang mit Digitalfunkgeräten machten die Kameraden fit für die Inspektion durch die Kreisfeuerwehr. Die fand zusammen mit den Ortsfeuerwehren aus Kunding und Illdorf statt und endete ohne Beanstandungen. Die ernsthafte Praxis folgte am 12. September, als ein Radlader am Ortsausgang von Wengen brannte. Man alarmierte auch die Wehren aus Gempfing und Burgheim. Als die Kräfte am Brandort eintrafen, brannte der Radlader lichterloh, der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Schließlich rückte man im Oktober zu einer Großübung an der Ortlfinger Biogasanlage aus. Die Kommandanten nahmen an mehreren Veranstaltungen der Kreisfeuerwehr teil.

Dass Kassier Armin Eiba von geordneten Finanzen berichtete, ist eher Routine. Bemerkenswert ist eine Änderung bei der Beitragserhebung. Die erfolgte bisher durch persönlichen Besuch bei den Mitgliedern und in bar. Armin Eiba hat nun das digitale SEPA-Lastschriftverfahren eingeführt und im November bereits erfolgreich praktiziert. Die Kassenprüferinnen Eva Zach und Beate Bruglachner bestätigten eine ordnungsgemäße Kassenführung, worauf die einstimmige Entlastung des gesamten Vorstandes erfolgte.

Burgheims 2. Bürgermeister Peter Specht fiel angenehm auf, dass an der Versammlung überwiegend junge Wehrleute teilnahmen. Üblicherweise kämen zu solchen Veranstaltungen eher Leute seines Semesters. Ein Lob gab’s noch hinterher: Die Bereitschaft, bei der Feuerwehr der Allgemeinheit zu dienen, könne nicht hoch genug wertgeschätzt werden.

