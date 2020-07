vor 51 Min.

Fleißige Radler in Karshuld

Mösler haben beim Stadtradeln schon jetzt eine neue Bestmarke gesetzt

Noch läuft das bundesweite Stadtradeln, doch die Karlshulder haben sich bereits eine vielversprechende Position erradelt. Mit rund 106.400 – nach 63.000 im Vorjahr – gefahrenen Kilometern haben die 281 in 34 Teams radelnden Mösler auf jeden Fall schon einmal eine neue eigene Bestmarke gesetzt.

Ob das für einen Preis reichen wird, wird sich allerdings erst Anfang November zeigen, denn bis 31. Oktober wird noch eifrig in die Pedale getreten. Der Zeitraum für das Stadtradeln wurde heuer wegen Corona um einen Monat verlängert. Aktuell liegt Karlshuld in der Kategorie der kleinen Kommunen bis 10.000 Einwohner bayernweit auf Platz eins, allerdings haben von den 135 Teilnehmerkommunen in dieser Kategorie erst 36 den Wettbewerb abgeschlossen, 20 sind noch gar nicht gestartet, elf sind derzeit aktiv und 68 befinden sich in der sogenannten Nachtragephase, die eine Woche nach der aktiven Radlphase endet.

Deutschlandweit steht Karlshuld derzeit auf Platz drei. Hier haben erst 105 der insgesamt 432 Gemeinden ihren Wettbewerb abgeschlossen. Insgesamt in allen Kategorien sind von 1400 Teilnehmerkommunen 540, also ein gutes Drittel fertig, 45 radeln gerade und 815 sind noch nicht gestartet.

Über das eigene Ergebnis können sich die Karlshulder natürlich freuen und auf einen Podestplatz hoffen, zum Jubeln aber ist es noch zu früh. Preise werden auf Deutschlandebene vergeben und da ist der dritte Platz nach einem Drittel der Wertung noch ziemlich wackelig. Karlshulds Stadtradelbeauftragte Rita Schmidt ist dennoch hochzufrieden mit dem Ergebnis. Das war eine gigantische Steigerung“, findet sie, „vor allem, wenn man bedenkt, dass die zweitplatzierte Gemeinde Weßling im Landkreis Starnberg rund 170 Radler mehr am Start hatte für nahezu die gleiche Kilometerleistung“. Die Karlshuld-interne Siegerehrung will Schmidt nach den Ferien vornehmen, mit der bundesweiten Auswertung wird es voraussichtlich bis Januar oder Februar dauern. (hama)

Themen folgen