Franz Anton Förch: Ein Neuburger Stadtpfarrer und das Deutsche Kaiserreich

Plus Der Geistliche Franz Anton Förch starb vor 150 Jahren in Neuburg, nur wenige Tage nachdem das Deutsche Kaiserreich ausgerufen worden war. Was ihn mit Napoleon III. verbunden hat.

Von Dr. Markus Nadler

Vor 150 Jahren riefen die deutschen Fürsten am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles das Deutsche Kaiserreich aus. Vorausgegangen war bekanntlich der Deutsch-Französische Krieg, in dem auch Bayern an der Seite Preußens siegreich teilnahm. Den Anlass zu diesem Krieg hatte ein Streit um die Spanische Thronfolge geboten, in dessen Verlauf sich der ehrgeizige französische Kaiser Napoleon III. von Bismarck provozieren ließ und Preußen 1870 den Krieg erklärte. Napoleon III. war der Sohn des Bruders von Napoleon I. Nach dessen endgültigem Sturz und seiner Verbannung nach St. Helena 1815 musste auch der Neffe, der 1808 in Paris geborene Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, mit seiner Mutter aus Frankreich fliehen. Zunächst im Exil in der Schweiz verbrachte der spätere Napoleon III. seine Kindheit am Bodensee und seine Schulzeit in Augsburg, wo er auch das Gymnasium bei Sankt Anna besuchte.

Dort unterrichtete ihn der spätere Stadtpfarrer von Neuburg, Franz Anton Förch. Im Nachruf auf Förch im Neuburger Kollektaneenblatt wird er sogar als Hofmeister des späteren Franzosenkaisers bezeichnet – und zwar in den Jahren von 1821 bis 1823, also vor genau 200 Jahren.

Das Leben von Franz Anton Förch ist eng mit Neuburg verbunden, das ihm viel zu verdanken hat

Das Leben Förchs ist eng mit Neuburg verbunden und die Stadt hat ihm viel zu verdanken. Geboren am 10. Dezember 1782 in Ehingen, hatte Förch in Ellwangen das Gymnasium als Jahrgangsbester absolviert und dann in Dillingen Theologie studiert. 1806 wurde er dort zum Priester geweiht. Anschließend schlug er jedoch eine Laufbahn als Lehrer und Erzieher ein und machte rasch Karriere auf verschiedenen Stationen. Bereits von 1808 bis 1810 führte ihn sein Weg auch nach Neuburg, wo er Hofmeister des späteren Münchner Erzbischofs und römischen Kurienkardinals Karl August von Reisach (*1800 +1869) wurde.

Förch avancierte zum Gymnasialprofessor, unter anderem in Neuburg (1823-24) und wurde dann Studien- und Seminardirektor bei St. Stephan in Augsburg. 1830 ließ er sich auf eigenen Wunsch – wohl auch aus gesundheitlichen Gründen – von seinen Aufgaben in Augsburg entbinden und nach Neuburg als Stadtpfarrer von St. Peter versetzen. Hier verbrachte er dann die zweite Hälfte seines Lebens.

Mit seiner Schrift "Neuburg und seine Fürsten" erwarb sich der Stadtpfarrer bleibende Verdienste für Neuburg

Als Lehrer war Förch zwar sehr streng, wurde aber überall hoch geachtet aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten und seines unermüdlichen Einsatzes. Als Neuburger Stadtpfarrer tat er sich auch vielfach als Wohltäter für Hilfsbedürftige hervor. Außerdem betätigte er sich über seine seelsorgerischen Aufgaben hinaus, etwa als Ausschussmitglied des Historischen Vereins seit 1844. Er verfasste einige heute noch sehr lesenswerte Aufsätze für das Kollektaneenblatt und erwarb sich mit seiner Schrift „Neuburg und seine Fürsten“ das bleibende Verdienst, die Neuburger Geschichte erstmals einem breiten Publikum näher gebracht zu haben. Das Werk erschien in mehreren Auflagen und noch 1955 wurde es von Archivdirektor Josef Heider in überarbeiteter Fassung herausgegeben.

Förch engagierte sich auch politisch und vertrat Neuburg von 1845 bis 1848 im Bayerischen Landtag. Er wurde dort als „dem König treu ergeben“ eingeschätzt und sicher bereitete ihm die Revolution von 1848 und die erzwungene Abdankung König Ludwigs I. nach der Lola-Montez-Affäre größte Sorgen.

Zu seinem 50. Priesterjubiläum erhielt Pfarrer Förch in Neuburg ein Geschenk aus Paris

Seine Schüler hielten ihren ehemaligen Lehrer Förch in höchstem Andenken. Auch Charles-Louis, der 1848 Frankreichs Staatspräsident geworden war und sich 1852 selbst zum Kaiser Napoleon III. erklärte: Zum 50-jährigen Priesterjubiläum Pfarrer Förchs schickte er ihm als Geschenk eine silberne Teekanne aus Paris nach Neuburg. Nur vier Jahre später endete jedoch die Herrschaft Napoleons III. durch den verlorenen Krieg. Er wurde somit unfreiwillig zum Geburtshelfer des Deutschen Kaiserreichs.

Förch erlebte dessen Ausrufung noch. Wenige Wochen später starb er mit 88 Jahren in Neuburg, das ihm zur Heimat geworden ist. Sein Todestag war der 10. März 1871 - also genau heute vor 150 Jahren. Seine letzte Ruhestätte fand er im alten Friedhof an der Franziskanerstraße.

