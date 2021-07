"Neuanfang" für Landrat von der Grün: Weigert führt Freie Wähler jetzt doppelt

Staatssekretär Weigert sieht die Freien Wähler im Aufwind und ist nun Chef der Kreisvereinigung und des Kreisverbandes in Neuburg-Schrobenhausen. Landrat Peter von der Grün spricht für sich von einem „Neuanfang“.

Bei den Freien Wählern (FW) nimmt Staatssekretär Roland Weigert die Fäden wieder stärker in die Hand. Die Mitglieder wählten den 53-jährigen Karlshulder sowohl zum Chef der Kreisvereinigung sowie des FW-Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen. Der Doppelvorsitzende sagte der Versammlung, „wir wollen die Erfolgsgeschichte und die Wucht der Kommunalwahl gemeinsam fortsetzen.“

Das Marathon-Treffen im Sportheim des FC Zell/Bruck galt als Etappenziel zum Zusammenschluss der beiden FW-Gruppierungen. Es sei Zeit für eine Reform, fand der Neuburger Florian Herold, der den Vorsitz der Kreisvereinigung aufgab. Den Kreisverband der Freien führte bisher Landrat Peter von der Grün.

Neuburg-Schrobenhausens Landrat Peter von der Grün zieht Zwischenbilanz: Das Ergebnis "kann sich sehen lassen"

Er zog eine Zwischenbilanz seiner Zeit als Landrat und urteilte, das Ergebnis „kann sich sehen lassen.“ Der Landrat erwähnte Themen wie Kreiskrankenhaus, PFC, Paul-Winter-Schule, Donaumoossanierung und natürlich die Herausforderungen der Coronakrise. Der Inzidenzwert dürfe künftig nicht das einzige Kriterium sein, so Peter von der Grün. Die Behandlung in den Kliniken müsse berücksichtigt werden. Derzeit befinde sich im Landkreis nur ein Covid-Patient im Krankenhaus. Alle Parameter müssten berücksichtigt werden, „damit wir nicht in einen neuen Lockdown rennen.“

Die Vielzahl der Aufgaben habe es mit sich gebracht, „dass der Austausch auf der Strecke geblieben ist“, so der Landrat. Das bedauere er, „deshalb ist es jetzt für mich wie ein Neuanfang.“ Es sei viel besser, miteinander zu reden als übereinander.

Roland Weigert, Staatssekretär im bayerischen Wirtschaftsministerium, will den Freien Wählern im Landkreis etwas zurückgeben

Da will Roland Weigert nicht widersprechen. Der Staatssekretär im bayerischen Wirtschaftsministerium übernimmt zuhause wieder Funktionärsarbeit, „weil ich den Freien Wählern in der Vergangenheit viel zu verdanken habe und etwas zurückgeben will.“ Die Erfolgsgeschichte von 2008 könne man weiterschreiben, „wenn wir es gemeinsam als Team machen.“ Der Kreisverband und die Ortsverbände bildeten die Basis der Freien Wähler.

Mit dem Landtagsabgeordneten, dem Landrat, acht Bürgermeistern und 20 Kreisräten sieht Florian Herold die Freien Wähler im Landkreis als FW-Hochburg in Bayern. Der Neuburger FW-Ortsvorsitzende geht persönlich „einen Schritt zurück“. Für seine Partei sieht er am 24. September eine Chance, in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Dazu müsste die Fünf-Prozent-Hürde genommen werden. Die beiden Bundestagskandidaten Christian Ponzer (58, Gaimersheim) und Karl Ecker (57, Au/Hallertau) glauben daran. Im Rahmen der FW-Versammlung erläuterten sie ausführlich ihre politischen Vorstellungen. Ponzer kandidiert im Wahlkreis 216 Ingolstadt, Eichstätt und Neuburg, Ecker - nach vier Amtszeiten als Bürgermeister von Au - für den Wahlkreis 214 Freising, Pfaffenhofen und Schrobenhausen.

Freie Wähler in Neuburg-Schrobenhausen einigten sich nahezu einstimmig auf eine identische Führungsspitze

Beide FW-Mitgliederversammlungen in Zell entlasteten die Schatzmeister und Vorstände. Für den Kommunalwahlkampf habe man rund 40.000 Euro ausgegeben, die vorwiegend von Förderern gekommen seien. Bei den Neuwahlen einigten sich die Mitglieder nahezu einstimmig auf eine identische Führungsspitze. Den Vorsitzenden Roland Weigert unterstützen die Stellvertreter 2. Bürgermeister Hans Habermayer (Neuburg), Bürgermeister Harald Reisner (Schrobenhausen) und Philipp Resch ( Karlshuld), Prokurist bei den Stadtwerken Ingolstadt. Zum Schatzmeister ist erneut Bernhard Meier gewählt worden, zur Schriftführerin Anita Kerner, beide aus Neuburg.