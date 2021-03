vor 35 Min.

Frühjahr 2021: Wo es in Ingolstadt mit den Baustellen losgeht

Plus Für fast fünf Millionen bringt das Tiefbauamt in Ingolstadt in den kommenden Monaten Straßen und Wege auf Vordermann. Wo überall gebaut wird.

Von Luzia Grasser

Fast fünf Millionen Euro nimmt die Stadt Ingolstadt im ersten Halbjahr 2021 in die Hand, um Straßen sowie Geh- und Radwege in der Stadt wieder auf Vordermann zu bringen. Dazu kommt noch der Abriss des Hauptbahnhof-Stegs, der obendrein mit rund 1,2 Millionen Euro zu Buche schlägt. Insgesamt stehen laut Wolfgang Hoferer, Leiter des Ingolstädter Tiefbauamts, 15 Maßnahmen an. Kleinere, wie die Errichtung einer Querungshilfe an der Gustav-Adolf-Straße in der Nähe einer Kita gehören genauso dazu wie der weitere Ausbau des Schneller Wegs, der die Verkehrsproblematik rund um Audi entzerren soll. Hier ein Überblick über einige der Baustellen:

Bauarbeiten in Ingolstadt: Weniger Staus im Norden um Audi

Der Schneller Weg verbindet die Nürnberger Straße mit der Oskar-von-Miller-Straße, die ums Audi-Werk führt. Mit dem Ausbau der Straße verspricht man sich, dass es künftig weniger Staus im Ingolstädter Norden rund um Audi geben wird. Aktuell wird eine neue Brücke über den Augraben gebaut.

Auf der Südost-Spange wird die Asphaltdecke erneuert. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

Rund um den IN-Campus hat sich die Verkehrssituation schon deutlich verändert. Nun soll die Straße „Am Auwaldsee“ – von „Mailinger Spitz“ bis Kälberschüttstraße – für den Schwerlastverkehr ausgebaut werden. Somit ist eine derartige Verbindung von der Autobahn bis zum IN-Campus gegeben. Gebaut wird im April und Mai, die Straße muss in Einzelabschnitten gesperrt werden.

Süost-Spange in Ingolstadt: Die Asphaltdecke wird erneuert

Auf der sogenannten Südost-Spange, die die Münchner Straße mit der Manchinger Straße im Gewerbegebiet verbindet, wird die Asphaltdecke erneuert. Die Kosten belaufen sich auf rund 670.000 Euro, der erste Bauabschnitt (von der Klein-Salvator-Straße bis zum Kreisverkehr) soll voraussichtlich nach den Osterferien fertiggestellt werden. Während der Arbeiten muss die Straße in den entsprechenden Abschnitten voll gesperrt werden.

