vor 19 Min.

Fünf Männer in Ingolstadt festgenommen

Nach einem Raubüberfall in Rottach-Egern hat die Polizei in Ingolstadt fünf Männer festgenommen.

Nach einem Raubüberfall in Rottach-Egern führte die Spur nach Ingolstadt. Auch ein Spezialeinsatzkommando war vor Ort.

Nach einem Raubüberfall Mitte Oktober in Rottach-Egern (Landkreis Miesbach) hat die Polizei am Mittwoch fünf Männer in Ingolstadt festgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd am Freitag mit.

Auf der Flucht einen Schuss abgegeben

In der Nacht zum 13. Oktober hatten drei Maskierte an der Haustüre eines Ehepaares in Rottach-Egern geklingelt. Als der 46-jährige Mann öffnete, drangen die drei Unbekannten in das Wohnhaus ein, durchsuchten es nach Wertsachen, bedrohten den 46-Jährigen, schlugen und verletzten ihn leicht. Der Ehefrau war es gelungen, das Haus zu verlassen und bei Nachbarn den Notruf abzusetzen. Mit geringer Beute waren die Maskierten geflüchtet, hatten dabei allerdings noch einen Schuss abgegeben.

DNA-Spur in Kleidungsstück führte nach Ingolstadt

In der Tatort-Umgebung wurden später Kleidungsstücke gefunden. Und eine DNA-Spur führte die Ermittler letztlich zu einem 19-jährigen Ingolstädter. Er war in der Tatnacht mit seinem Auto – einige Kilometer von Rottach-Egern entfernt – registriert worden. Mit im Wagen hatten ein 21-jähriger und ein 22-jähriger Mann gesessen. Die drei Verdächtigen wurden am Mittwoch in Ingolstadt festgenommen und legten den weiteren Angaben zufolge alle umfassende Geständnisse ab.

Als mutmaßliche Hintermänner und Auftraggeber wurden zwei 33 und 22 Jahre alte Männer, die in Ingolstadt und München wohnen, ermittelt. Ein Spezialeinsatzkommando nahm auch diese beiden am Mittwoch in einem Ingolstädter Innenstadtlokal fest. Alle fünf sitzen in U-Haft. (nr)

