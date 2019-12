vor 54 Min.

Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Rentnerin in Kösching beim Überqueren der Straße angefahren. 40-Jähriger rastet nach Familienstreit aus

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt vergangenen Montag eine 80-Jährige in Kösching, als sie bei einsetzender Dämmerung zu Fuß die Untere Marktstraße überqueren wollte. Dort war ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Seat ortseinwärts unterwegs. Der Autofahrer erkannte die querende Rentnerin zu spät und erfasste die alte Dame mit der Fahrzeugfront. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Ein Alkoholtest beim Wagenlenker verlief laut Polizei negativ. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Ein Familienstreit eskalierte am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags. Polizeibeamte waren zu einer Adresse in der Brucknerstraße in Ingolstadt gerufen worden, wo ein 40-Jähriger nach Angaben einer Zeugin zunächst per Auto zu seinen Angehörigen gefahren und dort im Außenbereich in einen lautstarken Streit geraten war. Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung ging der sichtlich angetrunkene Mann unvermittelt auf das Dienstfahrzeug zu und warf sein Mobiltelefon mit voller Wucht in Richtung des Autos. Weil das Geschoss jedoch sein Ziel verfehlte, ging der Renitente laut Polizeibericht zu dem Streifenwagen und trat gewaltsam mit dem Fuß gegen die Scheibe auf der Beifahrerseite. Die Beamten stiegen daraufhin unverzüglich aus dem Auto aus, woraufhin sich der 40-Jährige in „Kampfposition“ vor den Polizisten positionierte und ihnen mit weiterer Gewaltanwendung drohte. Obwohl es den Beamten unter Beihilfe weiterer Kollegen gelungen war, den Delinquenten am Boden zu fixieren, leistete dieser massiven Widerstand und beleidigte die Polizisten. Durch seine Gegenwehr wurden zwei Beamte leicht verletzt, blieben jedoch beide dienstfähig. Der Ingolstädter wurde schließlich auf die Dienststelle gebracht und kam dort in eine Haftzelle, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Ein auf der Inspektion durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Wert von über 1,6 Promille. Aus diesem Grund musste der Mann sich zunächst noch einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten laut Polizei mehrere Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, gemeinschädlicher Sachbeschädigung, Beleidigung und tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Eine Spritztour über Feldwege endete an Heiligabend für einen 18-Jährigen im Krankenhaus. Der junge Mann war gegen 23.30 Uhr in Unsernherrn mit seinem Auto und drei weiteren Insassen im Alter von 17 bis 19 Jahren auf einem Fuß- und Radweg unterwegs, der lediglich für landwirtschaftliche Zwecke freigegeben ist. Der Fahrer verlor auf dem geschotterten Weg aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal gegen einen Baum. Der junge Mann und einer der Beifahrer wurden dabei leicht verletzt, zwei weiteren Insassen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Keiner der vier Heranwachsenden war laut Polizei angeschnallt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt, der Wagen wurde abgeschleppt. (nr)

Themen folgen