19.12.2018

Ganz besonders engagiert

Anna Regensburger hat das Bundesverdienstkreuz erhalten, das ihr in München von Innenminister Joachim Herrmann ausgehändigt wurde.

Die Ingolstädterin Anna Regensburger erhält das Bundesverdienstkreuz

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat am Dienstag das Bundesverdienstkreuz am Bande an Anna Regensburger ausgehändigt. Regensburger erhält das vom Bundespräsidenten verliehene Verdienstkreuz für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement.

Wie das Innenministerium mitteilt, engagiert sich die 68-jährige Ingolstädterin bereits seit Jahrzehnten im zahnmedizinischen Bereich und setzt sich dort auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Gremien „mit großer Tatkraft für die Belange der zahnmedizinischen Fachangestellten ein“, heißt es in der Ministeriumsmitteilung weiter.

Im Jahr 2008 erhielt sie bereits die Ehrenurkunde des Verbandes medizinischer Fachberufe für ihr besonderes Engagement im Landesverband Bayern.

Von der Stadt Ingolstadt erhielt Regensburger im Jahr 2016 zudem bereits die Goldene Ehrenamtskarte. (nr)

Themen Folgen