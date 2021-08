Autofahrer kommt von der B16 ab und überschlägt sich

Ein Autofahrer kommt auf Höhe des Gewerbegebiets Ilmendorf von der B16 ab und überschlägt sich. Der Mann hat Glück im Unglück.

Am Montagvormittag, gegen 7.20 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger aus Ihrlerstein mit seinem Auto die B16 von Regensburg in Fahrtrichtung Ingolstadt. Auf Höhe des Gewerbegebiets Ilmendorf kam der Fahrzeugführer laut Polizei aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Abseits der Fahrbahn überschlug sich das Fahrzeug und blieb in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Glücklicherweise wurde er durch den Unfall nicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Feuerwehren Vohburg, Ilmendorf, Ernsgaden und Geisenfeld waren zur Hilfeleistung im Einsatz. Da anfänglich anhand des Schadensbildes von schweren Verletzungen des Fahrers ausgegangen werden musste, befanden sich vorsorglich ein Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. (nr)