12:00 Uhr

Hat in Ingolstadt eine Bande mit Drogen gedealt?

Plus Am Landgericht Ingolstadt müssen sich derzeit drei Männer verantworten, weil sie Marihuana im Wert von mehreren Hunderttausend Euro verkauft haben sollen. Wie sie dabei vorgingen

Von Michael Kienastl

Insgesamt 46 Kilogramm Marihuana sollen drei Männer zwischen September 2019 und Mai 2020 zum Grammpreis von vier Euro gekauft und in Ingolstadt für sieben Euro wieder verkauft haben. Deswegen müssen sie sich derzeit vor dem Landgericht verantworten.

Verhandelt wird vor dem Landgericht Ingolstadt

Die drei Männer im Alter von 25, 30 und 33 Jahren sollen dabei immer nach dem gleichen arbeitsteiligen Prinzip vorgegangen sein. Laut Anklageschrift hat der 33-Jährige in mindestens drei Fällen stets den Transport nach Ingolstadt organisiert, wo die Männer wohnen. Der 25-Jährige soll dann die Ware innerhalb weniger Tage an zahlreiche Abnehmer in Ingolstadt verkauft haben. Sieben der mutmaßlichen Abnehmer werden von der Staatsanwaltschaft bereits gesondert verfolgt.

Sollten sich Menge und Gewinnspanne im Laufe des Prozesses bestätigen, beliefe sich der Gewinn auf eine niedrige sechsstellige Summe. Der Dritte, ein Bruder des 25-Jährigen, soll vor allem die Ware im eigenen Keller in Ingolstadt gelagert und das Geld von den Abnehmern entgegengenommen haben. Von wem die Ware stammt, ist nicht bekannt. Nur so viel: Im Mai 2020 soll einer der Angeklagten auf dem Rastplatz Baarer Weiher, südlich von Ingolstadt, einem Lastwagenfahrer Geld für eine in Auftrag gegebene Lieferung gegeben haben. Am selben Tag, an dem die dritte Lieferung ankam, wurden die Männer verhaftet. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft. Kurz nachdem die Anklage verlesen wurde, zogen sich Richter, Rechtsanwälte und Staatsanwältin zu einem Verständigungsgespräch zurück.

Die Männer sollen die Drogen an mehrere Abnehmer verkauft haben

Die Kammer um den Vorsitzenden Richter Gerhard Reicherl schlug für den Fall eines Geständnisses für die Hauptangeklagten zwischen sechseinhalb und siebeneinhalb Jahren Freiheitsstrafe vor. Für den wegen Beihilfe Angeklagten sah die Kammer zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre Haftstrafe als angemessen an.

Für das Strafmaß macht es einen großen Unterschied, ob die Angeklagten als Bande gehandelt, sich also mit dem Willen verbunden haben, Straftaten zu begehen. Unter anderem, um das zu beweisen, wurden zahlreiche Telefonaten und Chatverläufen ausgewertet. Diese Auswertungen liegen aber erst seit Kurzem vor, da sie erst noch ins Deutsche übersetzt werden mussten. Die sechs Verteidiger haben deshalb einer Verständigung vorerst noch nicht zugestimmt und wollen sich noch einmal mit ihren Mandanten besprechen. Die Verhandlung wird am 17. März fortgesetzt. Insgesamt sind fünf Prozesstage vorgesehen. Die Urteilsverkündung ist für den 31. März geplant.

Lesen Sie auch:

Themen folgen