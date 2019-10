Hüttinger werden über Tiny Houses informiert

Plus Stefan Huber möchte auf seinem Anwesen Stellplätze für Minihäuser anbieten. Am 21. November will er den Dorfbewohnern sein Vorhaben erklären.

Es ist ein Vorhaben, das es in dieser Form noch nicht oft, vielleicht sogar bislang noch nie in Deutschland gegeben hat: Im Rennertshofener Ortsteil Hütting soll eine Tiny-House-Siedlung entstehen. Und zwar – und das ist das Spezielle bei diesem Projekt – wird das Areal, auf dem die Minihäuser stehen sollen, von Grund auf einzig und allein für diesen Zweck umplant.

Initiator dieser Idee ist Stefan Huber. Der Landwirt aus Hütting beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren mit dem Trend, seinen Wohnraum auf ein Minimum zu beschränken. Schnell merkte er: Viele Menschen haben offenbar Interesse, in solch einem mobilen Zuhause zu wohnen, allerdings fehlt es an den notwendigen Stellplätzen. Bei dem 45-Jährigen entstand deshalb die Idee, auf seinem Anwesen eine Tiny-House-Siedlung entstehen zu lassen. Eine entsprechende Anzeige im Internet bestätigte schließlich seine Überlegungen: Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich potenzielle Interessenten nicht nur aus der Region, sondern auch aus München, Stuttgart und Nürnberg. Im Augenblick liegen Stefan Huber 25 ernst gemeinte Anfragen von Menschen vor, die in Hütting ihr kleines Zuhause aufschlagen würden, knapp die Hälfte von ihnen sei bereits persönlich bei ihm vorstellig geworden.

Ein vernünftiges Tiny House kostet 70.000 Euro aufwärts

Bei vielen Interessenten würde es sich um Einzelpersonen handeln, die entweder beruflich unabhängig von ihrem Wohnort arbeiten könnten oder bereits im Ruhestand seien. In jedem Fall ist aber eine finanzielle Unabhängigkeit von nötig, denn ein Tiny House ist kein billiger Wohnraum. Nach Recherchen von Stefan Huber müssten mindestens 70.000 Euro investiert werden, um in einem solchen Haus, das im Schnitt um die 40 Quadratmeter Wohnfläche hat, dauerhaft leben zu können.

Die Pläne von Stefan Huber sehen wie folgt aus: Auf einem Teil seines Hofes am Ortsrand von Hütting sowie auf einem Teil des angrenzenden Ackers soll ein rund 5000 Quadratmeter großes Areal entstehen, auf dem Platz für 20 Stellplätze ist. Dafür sollen zwei seiner Lagerhallen abgerissen werden. Damit nicht der Charakter eines Campingplatzes entsteht, sollen die einzelnen Parzellen zwischen 100 und 200 Quadratmeter groß sein. Inwiefern die jeweiligen Flächen optisch voneinander abgetrennt werden, ist noch nicht klar. Im Augenblick präferiert Huber eher eine offene Gestaltung ohne Zäune. Sollten die späteren Bewohner aber Hecken, Sträucher oder eine andere Bepflanzung als Sichtschutz wünschen, wäre er auch dafür aufgeschlossen. Die Autos stehen auf einem Parkplatz auf dem Gelände und nicht direkt am Tiny House. Jede Parzelle soll einen Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss bekommen, wenngleich es auch Tiny Houses gibt, die sich komplett autark über eine Solaranlage und eine Minikläranlage versorgen können. Nebengebäude dürfen in der Siedlung nicht errichtet werden. Räder und Mülltonnen werden in einem der Altgebäude auf der Hofstelle untergebracht, und wer weiteren Lagerraum (für Rasenmäher oder Grill) benötigt, der kann diesen zusätzlich auf dem Anwesen anmieten. Gemeinschaftseinrichtungen sind bewusst nicht geplant. Wer beispielsweise einen Raum für eine Feier sucht, würde laut Huber bei den verschiedenen Vereinen in der Gemeinde fündig werden.

Auf diesem etwa 5000 Quadratmeter großen Areal auf dem Anwesen von Stefan Huber soll die Tiny-House-Siedlung entstehen. Bild: Bayern Atlas /Stefan Huber

Der Pachtvertrag für die Tiny Houses in Hütting kann jährlich gekündigt werden

Stefan Huber betont, dass er nur die Stellplätze zur Verfügung stellen wird. Die Häuser müssten die Bewohner selbst kaufen und mitbringen. Die Parzellen sollen verpachtet werden, die Verträge sollen jeweils ein Jahr laufen. So möchte der Landwirt gewährleisten, dass er sich von Bewohnern schnell wieder trennen kann, die – aus welchen Gründen auch immer – weder in die Tiny-House-Siedlung noch in das Dorf passen. Die Pacht soll je nach Größe der Parzelle bei 2500 bis 4000 Euro pro Jahr liegen. Damit orientiert er sich an den Preisen, die in einer Tiny-House-Siedlung auf einem ehemaligen Campingplatz im Fichtelgebirge aufgerufen werden.

Bürgermeister Georg Hirschbeck und die Mehrheit der Gemeinderäte stehen dem Vorhaben positiv gegenüber. In der Gemeinderatssitzung vor einem Jahr war es mit 10:6 Stimmen befürwortet worden. „Ich finde das eine tolle Sache“, sagt Hischbeck und vermutet, dass andere Kommunen im Landkreis ebenfalls auf diesen Zug aufspringen werden, sobald Rennertshofen alle rechtlichen und formalen Schritte durchlaufen hat. Weil es keine vergleichbaren Projekte gibt, gilt es auch noch etliche Fragen zu klären. So ist beispielsweise im Augenblick noch nicht klar, ob die Besitzer der Tiny-Houses eine Baugenehmigung brauchen.

Wann die Tiny-House-Siedlung in Hütting umgesetzt wird, ist noch nicht klar

Wann das Projekt in die Realität umgesetzt werden kann, ist derzeit noch unklar. Eine Hürde ist unter anderem noch die Beurteilung durch die Untere Naturschutzbehörde, weil ein Teil des Areals im Landschaftsschutzgebiet des Wellheimer Trockentals liegt. Sobald alle Genehmigungen vorliegen, kann Stefan Huber die Hallen abreißen, die Wege anlegen und die Versorgungsleitungen legen. Das wird voraussichtlich ein halbes Jahr dauern.

Seit vor einem Jahr die Idee einer Tiny-House-Siedlung in Hütting bekannt geworden sind, ist in dem kleinen Ort viel geredet und spekuliert worden. Deshalb will Stefan Huber sein Vorhaben demnächst den Dorfbewohnern erläutern. Er will nicht nur all ihre Fragen beantworten, sondern ihnen auch die Möglichkeit bieten, ihre Befürchtungen und Wünsche zu formulieren. „Nur wenn ich weiß, wo der Schuh drückt, kann ich bei meinen Planungen auch auf die Einwände eingehen.“

Die Infoveranstaltung zur geplanten Tiny-House-Siedlung findet am Donnerstag, 21. November, ab 19.30 Uhr im Schulungsraum der Feuerwehr Hütting statt. Der Termin richtet sich aus Platzgründen in erster Linie an die Bewohner aus Hütting.