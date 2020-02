In Weichering stehen die Zeichen auf Erdwärme

Plus In Weichering soll im neuen Baugebiet ein Kaltes Nahwärmenetz entstehen. Damit könnten die Häuser klimafreundlich geheizt werden. Doch es gibt Bedenken.

Die finale Entscheidung ist noch nicht getroffen, doch der Anfang ist gemacht: Das neue Baugebiet Weingasse in Weichering, das von Maxweiler kommend am Ortseingang entstehen wird, könnte mit einem sogenannten Kalten Nahwärmenetz ausgestattet werden. Die klimafreundliche Erdwärmelösung wurde in der Gemeinderatssitzung am Montag von Vertretern der Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) wärmstens empfohlen. Doch bei den Gemeinderäten bleiben Bedenken.

Da geht es in erster Linie natürlich ums Geld. Denn die Kosten für das zentrale Heizsystem müssen am Ende die Grundstückskäufer tragen. Noch ist es zu früh, um genaue Summen benennen zu können. Doch im Verlauf der Diskussion kristallisierte sich heraus, dass ein Kaltes Nahwärmenetz den Quadratmeterpreis wohl zwischen 10 und 15 Euro erhöhen wird. Das heißt: Bei einem geschätzten Baulandpreis von 300 Euro würden sich die Mehrkosten bei einem 500 Quadratmeter großen Grundstück auf etwa 5000 bis 7500 Euro belaufen. Diese Kosten könnten entweder unmittelbar auf den Kaufpreis aufgeschlagen oder über mehrere Jahre hinweg abbezahlt werden, erklärten die BEG-Fachleute. Das hänge davon ab, wer am Ende das Wärmenetz betreibt. Das könnte beispielsweise entweder die Gemeinde, ein Bürgerkonsortium oder ein Dienstleister wie die BEG sein.

Weichering muss jetzt eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen

Die Kosten für das Nahwärmenetz setzen sich aus zwei Teilen zusammen: Zum einen muss eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, in der alle Fragestellungen rund um die Art der Wärmeerschließung beantwortet werden. Auch die unterschiedlichen Betreibermodelle werden darin aufgezeigt und durchgerechnet. Zwischen 70- und 100.000 Euro kostet solch ein Gutachten, wobei die Gemeinde selbst nur etwa die Hälfte bezahlen muss. Der Rest wird bezuschusst.

Mit der Machbarkeitsstudie als Grundlage kann es dann in die Umsetzung gehen, die ebenfalls wieder etwa zur Hälfte gefördert wird. Bei einem Kalten Nahwärmenetz werden Wasserleitungen in die Erde verlegt und mit Grundwasserpumpen, Flächenkollektoren oder Erdwärmesonden verbunden. Über Wärmepumpen wird das etwa acht bis zwölf Grad warme Wasser in die Häuser transportiert und dort auf die gewünschte Temperatur gebracht. Die Kosten für den Bau eines Wärmenetzes 4.0 hängen unter anderem davon ab, wie viele Häuser angeschlossen werden. Als unterste Grenze sind 20 Wohneinheiten notwendig. Im Baugebiet Weingasse in Weichering sind 22 Grundstücke für Einfamilienhäuser geplant sowie Bauplätze für zwei Reihenhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser.

Schränkt das Nahwärmenetz die Entscheidungsfreiheit ein?

Einige Gemeinderäte befürchten nun, dass durch das Nahwärmenetz die Entscheidungsfreiheit der Bauwilligen bezüglich des Heizsystems eingeschränkt wird. Manfred Rößle von der BEG gab allerdings Entwarnung: Die Gemeinde könne auch beschließen, zunächst nur die Ringleitung verlegen zu lassen. Wer daran angeschlossen werden möchte, könne dies dann beim Bau seines Hauses machen lassen. Nichtsdestotrotz müssten zunächst alle Grundstückskäufer die Kosten für die Grundausstattung mitbezahlen.

Am Ende waren sich alle Gemeinderäte einig, dass die Machbarkeitsstudie in jedem Fall in Auftrag gegeben werden soll. Darauf basierend soll dann eine finale Entscheidung getroffen werden. Die Zeit drängt, denn die Studie muss erst beantragt (Kosten: 3000 Euro) und genehmigt werden. Die Ausarbeitung dauert dann etwa ein weiteres halbes Jahr. Sie wird also voraussichtlich Ende dieses Jahres vorliegen. Mit dem Ausbau des Baugebiets soll im September begonnen werden.