In der Drogerie Neuburg hieß es: Masken runter!

Plus „Moni“ alias Monika Wagner verwandelt die Drogerie in Neuburg an einem Wochenende in ihr eigenes Wohnzimmer - wie findet das Publikum diese Atmosphäre?

Von Anna Hecker

In abgewetzten weißen Turnschuhen und Lederjacke sitzt Moni entspannt auf einem Barhocker. „Masken runter“ singt sie mit geschlossenen Augen. Doch nicht den Mund-Nasen-Schutz meint die Künstlerin, sondern die Maskerade, hinter der die echte Persönlichkeit versteckt ist. Ihre eigene Maske ist längst gefallen. Bei ihrem Auftritt in Neuburg wirkt die Mundart-Sängerin Monika Wagner unglaublich nahbar, als würde sie aus ihrem Tagebuch Lieder vortragen.

Nur ihre Gitarre und ihr loses Mundwerk, mehr braucht „Moni“ nicht, um mit Leichtigkeit ihr Publikum zu unterhalten. Die aus der Nähe von Aichach stammende Künstlerin ist während ihres Auftritts stets im Zwiegespräch mit dem Publikum, nimmt die Zuhörer mit in „mei Realität“. Es ist eine Realität, mit der sich wohl jeder identifizieren kann. Da geht´s mal um Ex-Partner, viel zu wenig Zeit, den Wunsch nach Unendlichkeit und den verstorbenen Großonkel. „Ich liebe die Berg-und-Tal-Fahrt im Leben – und in einem Konzert“, sagt Moni mit einem breiten Grinsen zum Publikum. Nur ein paar Takte zuvor singt sie davon, wie sehr sie den Großonkel vermisst, der nun unendlich „Weit weg“ ist.

Drogerie: Moni erklärt dem Publikum in Neuburg gerne ihre Lieder

Gerade in den ruhigeren Passagen, begleitet alleine von einer minimalistischen Akkordfolge auf der Gitarre, geht ihre Musik ganz nah, weckt Gefühle und schafft eine tiefe Verbindung zur Künstlerin. Die Sängerin erklärt gerne ihre Lieder, zu jedem Song eine Geschichte. Ihre Inspiration ist der Alltag, oft nur ein einzelner Satz. „Ich glaub, es geht um was ganz anderes als du glaubst, worum es geht“, sagt ihre beste Freundin einst zu ihr – schon macht Moni ein Lied daraus. So wie im Leben, geht es eben auch in ihrer Musik auf und ab. Mal ernst und kritisch wie in „Perfekt“ („Zu Zeiten von Social Media wirkt alles perfekt“) oder leise und verträumt in „I tanz mit dir“, einer romantischen Ballade, in der nicht nur das besungene Pärchen über den Wolken schwebt, sondern auch die luftig leichte Melodie.

Doch abgesehen von ihrer authentischen Mundart und der sympathisch kratzigen Stimme, ist es vor allem Monika Wagners Persönlichkeit, die das Publikum vom ersten Moment an packt. Dass sie erst nach dem dritten Lied die liebevoll ums Mikrofon gewickelte Lichterkette anknipst und augenzwinkernd gesteht, dass sie den „romantischen Nebeneffekt“ immer vergisst, zieht die Zuschauer mühelos auf ihre Seite. Moni animiert zum Mitsingen, fragt das Publikum nach seiner Meinung („Was regt euch besonders auf grad?“) und stellt ein Freigetränk in Aussicht für den Zuhörer, der sich einen komplizierten Songtext merken kann. Dabei wirkt sie umso mehr wie eine routinierte Alleinunterhalterin, wenn sie sich die Mundharmonika um den Hals schnallt oder beginnt, neben dem Gitarrenspiel noch ins Kazoo zu pusten, einem kleinen metallenen Membranophon.

Moni zeigt dem Publikum in der Drogerie in Neuburg authentische Mundart

Moni sitzt, steht, singt, schwingt sich im Takt und wechselt dabei nicht nur zwischen den Emotionen, sondern auch Stilrichtungen der Musik. Ihr Lied „Du bist anders“ kommt mit Country-Elementen um die Ecke, während sie im Text den Ex zum Teufel schickt. Die Silben des Refrains dürfen erst die Frauen mitsingen, dann die Männer und schließlich noch alle zusammen. Es gibt ein bisschen Blues, ein bisschen Sprechgesang, Rock, Pop, Ballade.

Moni’s Realität ist authentische Mundart, gespickt mit viel Emotion, es wirkt wie eine Erzählstunde aus ihrem Leben. Nicht besser passen könnte der Liedtext von „Mei Realität“, wenn es heißt „Was i sag‘ und was i denk‘, des wird wahr.“ Immer wieder drängt sich das Gefühl auf, man säße im privaten Wohnzimmer der Sängerin und würde lauschen, wenn sie von ihrem Leben erzählt.

