4982 Euro: In Ingolstadt verdienen Beschäftigte überdurchschnittlich viel

Das Durchschnittsgehalt liegt in Ingolstadt bei fast 5000 Euro. So viel, wie kaum irgendwo anders in Bayern.

Die Arbeitsagentur hat die Gehälter von Vollzeitbeschäftigten in Bayern genauer unter die Lupe genommen und festgestellt: In Ingolstadt verdienen die Menschen überdurchschnittlich viel. Und zwar durchschnittlich 4982 Euro im Monat.

An erster Stelle steht Erlangen mit 5002 Euro

Damit rangiert die Stadt bayernweit an zweiter Stelle hinter Erlangen. Dort sind die Gehälter noch ein wenig höher, so dass das Durchschnittseinkommen dort bei 5002 Euro liegt. An dritter Stelle folgt München. Ein sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter bekommt in der Landeshauptstadt im Monat im Schnitt 4566 Euro aufs Konto überwiesen.

Das durchschnittliche Gehalt in Bayern liegt bei 3572 Euro

Alle drei Städte liegen damit deutlich über dem bayernweiten Schnitt von 3572 Euro. Trotz der Pandemie ist diese Summe im vergangenen Jahr sogar gestiegen, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsagentur. Und zwar um 23 Euro.

Besonders zwei Aspekte haben Einfluss auf den Verdienst der Arbeitnehmer: die Qualifikation und regionale Aspekte. Wer einen Berufsabschluss hat, verdient in Bayern rund 31 Prozent mehr als ein Ungelernter. Am besten verdienen Akademiker und Akademikerinnen mit einem durchschnittlichen Verdienst von 5641 Euro.

14,5 Prozent: Frauen verdienen deutlich weniger als Männer

Die Unterschiede zwischen den Gehältern von Männern und Frauen sind weiterhin auffällig. In Bayern verdienen Frauen, die in Vollzeit beschäftigt sind, 14,5 Prozent weniger als Männer. Einer der Gründe: Frauen arbeiten öfter in schlecht bezahlten Berufen. (nr)