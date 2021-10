Betrunkene Frau zieht sich am Westpark aus und legt sich schlafen

Eine betrunkene Frau hat sich am Westpark in Ingolstadt teilweise ausgezogen und sich im Grünstreifen neben die Straße schlafen gelegt. Eine Passantin verständigte die Polizei.

Eine 31-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen war am Donnerstagnachmittag gegen 17.45 mit etwa 1,2 Promille am Westpark in Ingolstadt zu Fuß unterwegs. Nachdem sie laut Polizei zuvor bereits auf die Straße gelaufen war, entledigte sie sich im Anschluss ihrer Jacke und Hose, um sich im Grünstreifen neben der Straße schlafen zu legen.

Die von einer Passantin verständigte Polizeistreife konnte die Frau orientierungslos vor Ort antreffen und in Gewahrsam nehmen. Die Frau wurde zur Dienststelle verbracht, wo sie ihren Rausch in der Zelle ausschlafen durfte. (nr)