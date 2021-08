Ingolstadt

vor 38 Min.

Heilpraktiker-Prozess: Ehemann einer verstorbenen Krebspatientin sagt vor Gericht aus

Plus Eine Heilpraktikerin aus Schrobenhausen und ein Unternehmer aus Ingolstadt sollen ein wirkungsloses Krebsmittel vertrieben haben und stehen deshalb in Ingolstadt vor Gericht. Der Ehemann einer verstorbenen Krebspatientin hat nun schwere Vorwürfe erhoben.

An einem weiteren Verhandlungstag im Betrugsprozess gegen eine Schrobenhausener Heilpraktikerin und einen Ingolstädter Unternehmer wurde am Dienstag der Ehemann der Frau vernommen, die sich an stern TV gewandt und die Ermittlungen in Gang gebracht hat. Vor zwei Jahren war die an Speiseröhrenkrebs erkrankte 52-Jährige gestorben. Wie mehrfach berichtet, wird den Angeklagten vorgeworfen, das Präparat BG-Mun als Mittel gegen Krebs verkauft haben, obwohl es sich laut Anklage um eine „Zuckerlösung ohne jede pharmakologische Wirkung“ handelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen