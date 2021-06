Heilpraktiker-Prozess am Landgericht: Hersteller und Zertifizierer des Präparats sagen aus

Plus Vor Gericht in Ingolstadt steht eine 55-jährige Heilpraktikerin aus Schrobenhausen, der gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen wird. Jetzt sagen Vertreter von Hersteller und Zertifizierer im Prozess aus.

„Nicht für medikamentöse Anwendung!“, sei auf jeder Rechnung für Cytosolfraktion gestanden, betonte der Geschäftsführer eines Wismarer Biotechnologie-Unternehmens nun vor dem Ingolstädter Landgericht. Es sei aber nicht Aufgabe des Herstellers, Kunden nach der weiteren Verwendung zu fragen. Auch den 66-jährigen Ingolstädter nicht, der Cytosolfraktion zu BG-Mun weiterverarbeitet – oder auch nur übernommen – und als Mittel gegen Krebs vertrieben haben soll (wir berichteten).