Ingolstadt

15:20 Uhr

Hund beißt Joggerin ins Gesäß: Polizei Ingolstadt sucht Zeugen

Am Donnerstag hat ein Hund eine Joggerin in Ingolstadt gebissen.

Zwei Hunde springen in Ingolstadt am Donnerstag an einer Joggerin hoch - einer der beiden beißt die 40-Jährige. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Hund hat am Donnerstag eine Joggerin gebissen. Wie die Polizei berichtet, wurde die 40-Jährige, die entlang der Liegnitzer Straße in Ingolstadt gelaufen war, zunächst von zwei großen Tieren angesprungen und von einem dann leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 09.30 Uhr bei der Pionierkaserne. Die beiden Hunde des bisher unbekannten Beschuldigten liefen unvermittelt auf die Ingolstädterin los und sprangen an ihr hoch, heißt es im Polizeibericht. Einer der beiden biss sie dabei ins Gesäß. Die 40-Jährige begab sich infolge in ärztliche Behandlung. Hund beißt Joggerin: Besitzer wird wie folgt beschrieben circa 50 Jahre alt

circa 180 Zentimeter groß

kräftige Statur

kurze graue Haare

unrasiert, trug einen Drei-Tage-Bart

trug eine blaue Jeans, ein T-Shirt und eine ärmellose rötliche Jacke

hatte zwei Hundeleinen in blauer und orangener Farbe dabei Er führte zwei große graue Hunde mit sich, bei denen es sich um Windhunde gehandelt haben könnte. Die Polizei Ingolstadt sucht Zeugen des Vorfalls und bittet Personen, die Hinweise zu dem geschilderten Fall geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (nr)

Themen folgen