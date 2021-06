Kurzarbeit bei Audi in Ingolstadt und Neckarsulm auch im Juni

Corona lässt Audi nicht los: Auch im Juni gibt es in Ingolstadt und Neckarsulm nicht zuletzt wegen der schlechten Teileversorgung vor allem im Halbleiter-Bereich Kurzarbeit. Wen es in den beiden Standorten trifft.

Die Corona-Pandemie und die kritische Teileversorgung insbesondere im Halbleiter-Bereich machen Audi nach wie vor das Leben schwer. Aus diesem Grund hatte das Unternehmen vorsorglich für den Juni weiter Kurzarbeit angemeldet.

Nun ändert sich in Ingolstadt tatsächlich ab 21. Juni erneut die Fahrweise auf allen Linien und auch Neckarsulm ist betroffen. Wie die Pressestelle von Audi meldet, bleiben Beschäftigte am Band und in kundennahen Bereichen – zum Beispiel in der Auslieferung oder im Betriebsrestaurant – an beiden Standorten auch im Juni in Kurzarbeit. Wie und wann Einschränkungen gelockert werden, ist unter anderem abhängig von den Öffnungsschritten, die die Behörden vornehmen und auch davon, wie die Impfkampagne sich entwickelt.

Trotz hohem Auftragsvolumen und umfangreicher Nacharbeiten steht die Produktion bei Audi in Ingolstadt und entfallen Sonderschichten

Die kurzfristigen Arbeitsausfälle in der Produktion und den davon tangierten Bereichen betreffen in Ingolstadt die Montagelinie 3 (Audi A3/Q2), wo die Produktion von 21. bis 25. Juni entfällt. Auf allen drei Montagelinien entfallen zudem die Sonderschichten am 19., 26. und 27. Juni. Dabei wären, wie es von Audi heißt, Auftragsvolumen und Nacharbeiten sehr hoch. In Neckarsulm entfällt in der Produktion der B-Reihe (Audi A4/A5) die Sonderschicht am 26. Juni.

Insgesamt arbeiten in den betroffenen Bereichen an beiden Standorten gut 10.000 Mitarbeiter – rund 6000 davon in Ingolstadt. Nicht alle von ihnen sind aber direkt von der Kurzarbeit betroffen. (nr)

