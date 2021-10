Landgericht Ingolstadt: Frau sticht mit Messer auf Ex-Freund ein

Plus Am Landgericht Ingolstadt müssen sich eine 21-Jährige und ein 36-Jähriger verantworten, weil sie einen Mann dazu zwingen wollten, ein angebliches Sexualverbrechen zu gestehen.

Gewalt erzeugt Gegengewalt. Dass dieser Spruch zu stimmen scheint, zeigt der Fall, der derzeit vor der Jugendkammer des Ingolstädter Landgerichts verhandelt wird. Genauer geht es dabei darum, dass eine heute 21-jährige Ingolstädterin ihren Ex-Freund, der sie drei Monate lang eingesperrt und sexuell missbraucht haben soll, zur Rede stellen wollte – und am Ende mit dem Messer auf ihn einstach.