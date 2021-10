Messerattacke auf Ex-Freund: Landgericht Ingolstadt verurteilt 21-Jährige

Plus Eine 21-Jährige hatte unter Drogeneinfluss auf ihren Ex-Freund in Reichertshofen eingestochen. Nur durch Glück erlitt dieser keine tödlichen Verletzungen. Nun fiel ein Urteil.

Das Ingolstädter Landgericht hat eine Frau, die auf ihren Ex-Freund in Reichertshofen eingestochen hatte (wir berichteten), sowie ihren 36 Jahre alten Begleiter wegen gefährlicher Körperletzung zu vier Jahren beziehungsweise zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt und in eine Entzugsklinik eingewiesen. Den Antrag der Staatsanwaltschaft, die Ingolstädterin wegen versuchten Totschlags zu verurteilen, lehnte das Gericht ab – aus Beweis-Mangel.