Verschwundenes Paar aus Ingolstadt: Verdächtige wieder aus U-Haft entlassen

Plus 19 Jahre, nachdem ein junges Paar aus Ingolstadt verschwunden war, wurden vier Personen festgenommen, die mit seinem Tod zu tun haben sollen. Jetzt kamen die vier aus der U-Haft frei.

18 Jahre lang war ein junges Paar aus Ingolstadt verschwunden. Dann stieß im Frühjahr 2020 ein Mann in einem Wald bei Kipfenberg zufällig auf menschliche Knochen. Bald stellte sich heraus: Es handelte sich um die skelettierten Überreste von Sabine und Eugen, einem Paar Anfang 20 aus Ingolstadt, das seit 2002 als vermisst galt.