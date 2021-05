Vorführung: So parkt ein Audi autonom in die Parklücke

In Ingolstadt zeigt Audi im Rahmen der Landesgartenschau, wie ein Fahrzeug ohne Fahrer einparken kann.

Ein Audi navigiert im Parkhaus zu seinem Stellplatz und parkt auf den Zentimeter genau ein – ganz ohne Fahrer am Lenkrad. Diese Vision vom Parken der Zukunft zeigt Audi als Partner und Hauptsponsor der Landesgartenschau Ingolstadt im nahe gelegenen GVZ Parkhaus.

In der sechsten Etage des Parkhauses erleben Interessierte an ausgewählten Terminen das sogenannte Automated Valet Parking. Dank dieser Technik orientieren sich Testfahrzeuge selbstständig im Parkhaus, Fahrer könnten ihr Auto künftig also schon an der Parkhauseinfahrt verlassen.

Autonomes Einparken: Vorführung von Audi im GVZ-Parkhaus

Die Technologie für komfortables Parken wurde von Entwicklungsingenieuren von Cariad erprobt. Unter diesem Markennamen agiert das neue Softwareunternehmen des Volkswagen-Konzerns. Deren Ingenieure starteten die Entwicklung des stressfreien Parkens bereits während ihrer Zeit bei Audi und setzen sie nach ihrer Eingliederung bei Cariad im Jahr 2020 nahtlos fort.

Besuchende entdecken das Automated Valet Parking im GVZ-Parkhaus jeweils zur vollen Stunde von 13 bis 18 Uhr an folgenden Terminen: Samstag, 15. Mai, Samstag, 22. Mai, Donnerstag, 27. Mai, Freitag, 28. Mai, Samstag 29. Mai. Einfach ohne Anmeldung vorbeikommen. Pro Termin können 15 Personen teilnehmen, beim Besuch im Parkhaus ist eine FFP2-Maske zu tragen.

Audi engagiert sich im Rahmen der Landesgartenschau Ingolstadt mit weiteren Aktionen rund um Technik und Natur sowie mit Konzerten und Ausstellungen. Die Angebote finden vorbehaltlich der jeweils zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Corona-Auflagen statt. (nr)

