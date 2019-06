vor 23 Min.

Ingolstadt bleibt ein teures Pflaster für Bauherren

Die Preise für Bauland steigen in Ingolstadt immer noch. Aber längst nicht mehr so extrem wie noch vor einigen Jahren.

Gerade in den beliebten Lagen kostet der Bauplatz in Ingolstadt über 1000 Euro pro Quadratmeter. Die Zeit der enormen Preissprünge scheint aber vorbei zu sein.

Von Luzia Grasser

Ingolstadt bleibt ein teures Pflaster. Das zeigt ein Blick auf die aktuellen Bodenrichtwerte, die aus einer Sammlung der Kaufpreise ermittelt werden. So gibt es Viertel, in denen zum Teil vierstellige Beträge für einen Quadratmeter Bauland bezahlt werden müssen. Wer einen günstigeren Bauplatz möchte, der muss in die dörflichen Ortsteile von Ingolstadt ausweichen.

Mittlerweile zeigt sich aber auch deutlich, dass die Preise wohl an ihre Grenzen kommen und das ungebremste Wachstum ein Ende hat: So enorm wie zwischen den Jahren 2014 und 2016 sind die Preise in den vergangenen beiden Jahren längst nicht mehr gestiegen. Der Gutachterausschuss, der die Werte im Zwei-Jahres-Turnus ermittelt, spricht von einer 17-prozentigen Steigerung. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 lag der Wert deutlich höher, und zwar bei 60 Prozent.

Im Alten Westviertel kostet der Quadratmeter eines Bauplatzes 1400 Euro

Die höchsten Preise werden rund um den Probierlweg, die Große Zellgasse und im Alten Westviertel gezahlt. Hier wurden im Schnitt 1400 Euro für den Quadratmeter fällig. Deutlich billiger ist es in den Ortsteilen, die an den Stadtgrenzen liegen. So müssen in Winden ganz im Süden der Stadt „nur“ 370 Euro für den Quadratmeter Bauland bezahlt werden. Etwas teurer ist es bereits in Mühlhausen mit 430 Euro und in Pettenhofen und Irgertsheim, wo der Grund durchschnittlich 460 Euro pro Quadratmeter wert ist.

Die Baulandpreise in Gewerbegebieten haben sich kaum verändert

Während die Preise für Wohnbauland gestiegen sind, sieht das bei Gewerbe- und in Sondergebieten anders aus. Die Preise blieben „zum Bodenrichtwert 2016 weitestgehend unverändert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ingolstadt. Das Gleiche gilt auch für die Straßen rund um die Fußgängerzone, in denen „keine Wertsteigerungen festgestellt worden sind“. Die Grundstücke dort werden in allererster Linie gewerblich genutzt.

Da es dort – und auch in manch anderen Gebieten – kaum unbebaute Grundstücke gibt, sondern vielmehr welche mit Altbestand, werden die Preise entsprechend angepasst, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Die Bodenrichtwerte in der Ingolstädter Altstadt liegen zwischen 1300 und 3900 Euro pro Quadratmeter.

Die größte Steigerung bei den Preisen gab es dem Gutachterausschuss zufolge allerdings bei den land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Ingolstädter Stadtgebiet.

In den vergangenen beiden Jahren mussten für Acker- und Waldflächen im Durchschnitt 25 Prozent mehr bezahlt werden als in den beiden Jahren zwischen 2015 und 2016.

Themen Folgen