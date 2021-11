DEB-Keeper Grubauer kann sich Olympia ohne NHL-Profis vorstellen

Exklusiv Eigentlich hatte die NHL angekündigt, während der Olympischen Spiele pausieren zu wollen. Der deutsche Seattle-Torwart Philipp Grubauer glaubt daran noch nicht.

Philipp Grubauer, Sie haben am Donnerstag (25. November) Ihren 30. Geburtstag gefeiert. Wie fühlt es sich an, wenn erstmals die "Drei" im Alter vorne steht?

Grubauer: Ganz komisch. Nachdem ich ja jetzt stramm auf die "40" zuschreite, tut mir plötzlich alles weh (lacht). Nein, Spaß beiseite. Im Grunde hat "nur" ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Und es heißt ja, dass man mit zunehmendem Alter auch weiser wird. Von dem her ist also alles in bester Ordnung.

Ihr Geburtstag fiel ausgerechnet auf Thanksgiving. Hatten Sie dadurch die Möglichkeit, etwas ausgiebiger zu feiern?

Grubauer: Nein, leider nicht. Wir sind an diesem Tag um neun Uhr mit dem Flieger in Seattle gestartet und um 18 Uhr in Tampa, wo wir dann am Freitag gespielt haben, angekommen. Aufgrund der Tatsache, dass wir somit quasi den ganzen Tag im Flugzeug gesessen sind, war an eine große Feier nicht zu denken. Aber das kann man ja im Sommer entsprechend nachholen.

Kommen wir zum Sportlichen: Wie würden Sie denn den bisherigen Saisonverlauf der Seattle Kraken beschreiben?

Grubauer: Ich würde ihn als ziemlich durchwachsen beschreiben. Besonders der Kern der Mannschaft hat sich noch nicht so etabliert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Man darf aber sicherlich nicht vergessen, dass dieser Kern bei den anderen Teams über etliche Jahren stetig gewachsen ist, da diese Spieler zumeist schon lange zusammenspielen. Bei uns dagegen kann das noch gar nicht der Fall sein, weil wir ja erst vor Saisonbeginn neu zusammengewürfelt wurden. Nach und nach wird es jedoch besser, was sich unter anderem auch in den Siegen gegen Top-Mannschaften wie Washington, Carolina oder zuletzt Florida gezeigt hat. Wir machen aktuell immer wieder zwei Schritte nach vorne, zwei Schritte zurück – und dann wieder drei nach vorne! Nichtsdestotrotz sehe ich uns auf dem richtigen Weg.#

Philipp Grubauer (31, l) durfte sich mit den Seattle Kraken endlich wieder einen Sieg feiern. Foto: Lindsey Wasson/FR171540 AP/dpa

"Wir sind jetzt keine Truppe, die plötzlich den Schalter umlegt"

Obwohl die Verteidigung der Kraken aufgrund ihrer Kadertiefe – im Gegensatz zum Angriff – vor Saisonbeginn als Prunkstück ausgemacht wurde, sticht die hohe Anzahl an Gegentreffern ins Auge. Ist Ihre Mannschaft aktuell noch auf der Suche nach der richtigen Balance zwischen Defensive und Offensive?

Grubauer: Eigentlich nicht. Wir sind jetzt keine Truppe, die – wenn sie in einer Partie mal mit zwei Gegentoren hinten liegt – plötzlich den Schalter umlegt und dann sechs Tore erzielt, wie es beispielsweise bei meinem vorherigen Team in Colorado der Fall war. Kurzum: Wir verfügen über eine Mannschaft, in der wir wirklich jeden brauchen und in der jeder hart arbeiten muss. Ein gutes Beispiel sind unsere beiden Partien gegen Tampa und die Florida Panthers innerhalb von 24 Stunden. Im Gegensatz zum Match gegen die Lightning haben die Jungs gegen die Panthers von Anfang an Vollgas gegeben und waren mit dem Kopf voll bei der Sache. Wenn wir in der einen oder anderen Begegnung einige "Passagiere" dabei haben, wird es extrem schwer, da wir vielleicht noch nicht so viel individuelle Qualität wie andere Teams besitzen.

Sie selbst haben bei Ihren bisherigen Stationen in Washington und Colorado gerade zum Ende hin bei Mannschaften gespielt, die es gewohnt waren, deutlich mehr Siege als Niederlagen einzufahren und dementsprechend auch zum Favoritenkreis in Sachen Meisterschaft zählten. Mit den Capitals gewannen Sie 2018 bekanntlich den Stanley Cup. Bringt der Wechsel zu einer Franchise wie den Seattle Kraken, die aktuell ihre erste NHL-Saison absolvieren und sich daher erst im Aufbau befindet, eine große Umstellung für Sie mit sich?

Grubauer: Die Situation, die sich mir jetzt in Seattle bietet, ist mir durch meine bisherigen Stationen durchaus bekannt. In Washington beispielsweise war es auch ein sehr langer Weg. Es hat fünf oder sechs Jahre lang gedauert, bis wir letztlich den Stanley-Cup geholt haben. Vom Nicht-Erreichen der Play-offs bis zum frühen Aus war in dieser Zeit wirklich alles dabei. Und auch in Colorado war es praktisch das gleiche Spiel. Nachdem die Truppe in der Hauptrunde zunächst nur acht Partien gewinnen konnten, hat es bereits im darauffolgenden Jahr mit den Play-offs geklappt. Erst mit der ersten, dann mit der zweiten Runde. Wir haben uns in diesem Zeitraum stark entwickelt und verbessert.

Und auf Seattle bezogen?

Grubauer: Auch in diesem Team steckt viel Potenzial. Doch wir müssen lernen, es in jeder Situation beziehungsweise jedem Match abzurufen. Natürlich gehört es auch dazu, durch schwierige Phasen zu gehen, da gerade diese die Mannschaft sowie die einzelnen Akteure stärker machen. Eine solche Erfahrung bildet letztlich auch den Grundstein für eine Meisterschaft.

"Ich habe mich gut an die neue Rolle gewöhnt"

Mit Ihren 30 Jahren, über 200 NHL-Einsätzen sowie Ihrem Status als klare Nummer eins zahlen Sie bei den Seattle Kraken zu den Routiniers und absoluten Leistungsträgern. Hat sich Ihre Rolle innerhalb der Mannschaft - gerade was das Thema Führungsspieler betrifft - im Vergleich zu Ihren bisherigen Teams nochmals verändert?

Grubauer: Ja, definitiv! Ich denke, wir haben bei uns etliche Jungs im Kader, die bei ihren vorherigen Klubs teilweise komplett andere Rollen innehatten. Daher ist es sicher nicht ungewöhnlich oder verwunderlich, dass die Eingewöhnungsphase vielleicht etwas länger dauert. Mittlerweile sind aber über 20 Partien absolviert und ich persönlich habe mich eigentlich schon ganz gut an die neue Rolle gewöhnt. Man kann in der Kabine schon mal das Wort erheben oder das Gespräch mit dem Trainer sowie der Gruppe suchen. Das funktioniert bereits sehr gut.

Rund ein Viertel der NHL-Premieren-Saison der Kraken sind nun absolviert: Können Sie uns beschreiben, wie die Franchise in Seattle auf- beziehungsweise mittlerweile wahrgenommen wird?

Grubauer: Das war und ist einfach unglaublich. Noch bevor wir überhaupt unser erstes Spiel gemacht haben, waren sämtliche Trikots bereits ausverkauft. Es war sogar zu diesem Zeitpunkt das meist gekaufte Jersey in Nordamerika. Das muss man sich mal vorstellen! Egal, ob man in ein Restaurant, eine Bar oder in eine Mall gegangen ist – irgend etwas von den Kraken konnte man immer kaufen. Auch die Fans sind wirklich großartig und extrem loyal. Wir lagen beispielsweise mal in einer Partie mit 0:7 zurück. Als wir dann unser erstes Tor erzielt haben, ist die Halle regelrecht explodiert. Man konnte fast schon meinen, dass wir soeben in Overtime den Siegtreffer erzielt hätten (lacht). Es macht einfach unglaublich viel Spaß, in dieser Arena vor unseren Anhängern zu spielen.

Wie lässt sich die Lebensqualität in Seattle mit der in Ihren vorherigen Städten Washington und Colorado vergleichen?

Grubauer: Von der Ost- bis zur Westküste habe ich jetzt fast alles erlebt. Zuletzt hat es in Seattle gefühlt vier Wochen lang durchgeregnet. Das ist dann nicht ganz so der Hit (lacht). Ansonsten bietet die Gegend landschaftlich natürlich viele tolle Sehenswürdigkeiten und Attraktionen – sei es der Mount Rainier (Vulkan, Anm. d. Red.), Lake Washington oder Lake Union, der ebenfalls richtig cool ist. Man kann viele interessante Spots in der Stadt erkunden oder auch einfach mal mit dem Boot rausfahren, was jetzt in Colorado nicht möglich ist.

"Kann sein dass die NHL die Olympia-Pause für Nachholspiele benutzt"

Das Thema Corona ist weltweit leider nach wie vor sehr präsent. Wie geht man zum einen in der Stadt Seattle im "normalen Leben", zum anderen aktuell in der NHL mit der Pandemie und ihren Auswirkungen um?

Grubauer: Was die NHL betrifft: Hier sind die sogenannten "Protokolle" doch ziemlich streng. Wir müssen nach wie vor überall Masken aufsetzen. Zudem werden wir gerade an Spieltagen sehr oft getestet - vor der Partie bei den Florida Panthers sogar dreimal! Die einzige Steigerung wäre jetzt noch, wenn ein stündlicher Test eingeführt werden würde (lacht). Aber klar, die Liga möchte dieses Problem so gut wie möglich in den Griff bekommen, da es sowohl um Umsätze als auch um die Teilnahme der Profis an den Olympischen Spielen 2022 in Peking geht. Dass es dennoch immer wieder zu größeren Ausbrüchen kommen kann, hat sich zuletzt an den Ottawa Senators und New York Islanders gezeigt, die ihren Spielbetrieb zwischenzeitlich einstellen mussten. Sollte es jetzt noch weitere Mannschaften erwischen, kann es durchaus vorkommen, dass die NHL den Zeitraum, der eigentlich für Olympia freigeschaufelt wurde, dafür hernimmt, um die ausgefallenen Begegnungen nachzuholen. Das wäre natürlich nicht die Idealsituation.

Und wie schaut es in der Stadt Seattle aus?

Grubauer: Ich würde Seattle beziehungsweise den Staat Washington diesbezüglich fast mit Deutschland vergleichen. Man ist jetzt zwar nicht hinten nach, öffnet aber gleichzeitig auch nicht alles wie zum Beispiel in Florida oder Texas.

Sie haben Deutschland gerade angesprochen: Dort ist die Corona-Lage derzeit extrem angespannt. Die Fallzahlen explodieren, in vielen Krankenhäusern sind die Intensivstationen überfüllt. Wie intensiv verfolgen Sie das Geschehen in der Heimat?

Grubauer: Auch wenn ich hier in Seattle zeitmäßig doch sehr eingespannt bin, bekommt man natürlich schon das eine oder andere mit, wenn man mal mit der Familie, Freunden oder Kumpels telefoniert. Dort wird mir dann berichtet, dass aktuell wieder Katastrophenzustand herrscht, FFP2-Maskenpflicht ist und man sich nur noch als Geimpfter einigermaßen frei bewegen kann. Wenn man sieht, dass beispielsweise in Florida kaum jemand mit einer Maske herumläuft, während es daheim in Deutschland wesentlich strenger zugeht, dann sind diese Gegensätze schon krass. Für eine genauere Einschätzung der Lage bin ich aber einfach zu weit weg.

Zurück zum Sport: Die Olympischen Spiele 2022 in Peking haben Sie bereits erwähnt. Vorausgesetzt, die NHL gibt "grünes Licht": Bundestrainer Toni Söderholm hat Ihnen einen Kaderplatz bereits zugesagt. Wie groß ist Ihre Vorfreude bereits auf dieses Event?

Grubauer: Ehrlich gesagt bin ich da immer noch etwas skeptisch, ob wir von der Liga tatsächlich das "Go" erhalten. So richtig freuen darauf werde ich mich erst dann, wenn ich wirklich im Flieger auf dem Weg nach Peking sitze (lacht). Aber klar, natürlich ist es eine riesengroße Ehre, Deutschland bei den Olympischen Spielen repräsentieren zu dürfen. Die Olympiade findet ja bekanntlich nicht jedes Jahr statt. Zudem werde ich nicht jünger, sodass es möglicherweise bereits meine letzte oder vielleicht vorletzte Teilnahme sein könnte. Abgesehen davon bin ich als deutscher Spieler ohnehin immer bereit, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen.

Deutschlands Bundestrainer Toni Söderholm könnte vor einem Abschied stehen. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Söderholm in die NHL? "Je früher, desto besser"

Möglicherweise werden die Olympischen Spiele das letzte große Turnier von Bundestrainer Toni Söderholm, dessen Vertrag beim DEB offiziell nach der WM in Finnland ausläuft. Nach Informationen unserer Zeitung sollen die Florida Panthers mit ihrem General Manager Bill Zito ein Auge auf Söderholm als künftigen Assistenzcoach geworfen haben. Trauen Sie ihm diesen Sprung zu?

Grubauer: Ja, natürlich! Ich glaube, dass es von Toni ja ohnehin das große Ziel ist, einmal NHL-Trainer zu werden. Je früher er dazu die Gelegenheit bekommt, umso besser ist es sicherlich für ihn. Der Toni macht bei der Nationalmannschaft einen unglaublichen Job und tritt dabei ein bisschen in die Fußstapfen von Marco Sturm. Auch "Sturmi" hat das seinerzeit überragend gemacht und viele wichtige Dinge in die Wege geleitet. Toni knüpft daran nahtlos an, was sich unter anderem in den Ergebnissen bei Weltmeisterschaften sowie in der aktuellen Weltrangliste (Platz fünf, Anm. d. Red.) eindrucksvoll widerspiegelt. Ich wünsche es Toni, dass der den Sprung in die NHL schafft und dort Headcoach wird. Das Zeug dazu hat er definitiv – und verdient hätte er es sich auch!

Zum Abschluss müssen wir noch auf einen anderen Deutschen zu sprechen kommen: Leon Draisaitl! Was fällt Ihnen zu den derzeitigen Vorstellungen Ihres Nationalmannschafts-Teamkollegen von den Edmonton Oilers ein?

Grubauer: Was der Leon da in jedem Spiel abliefert, ist schlichtweg unglaublich. Natürlich ist es für einen Torwart, der gegen ihn spielt, meistens immer etwas bitter (lacht). Aber wenn man als "Neutraler" sieht, was er und Connor McDavid zusammen aus dem Hut zaubern, kann man diesen wirklich nur vor ihnen ziehen. Für die Liga ist das natürlich beste Werbung.